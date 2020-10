Ferat Kocak/Die Linke Berlin/dpa Die Eltern des Interviewpartners waren durch den Brandanschlag auf das Fahrzeug gefährdet

Die Serie rechter Anschlage in Berlin-Neukölln bleibt weiterhin unaufgeklärt – so lässt sich der Abschlussbericht einer Sonderkommission der Landespolizei zusammenfassen, der vergangenen Montag vorgestellt wurde. Hatten Sie sich mehr von der Arbeit der Ermittlergruppe »Fokus« versprochen, die Berlins Innensenator Andreas Geisel auf den Weg gebracht hatte?

Ich habe nicht mehr erwartet. In dem Abschlussbericht der Polizei ging es meiner Meinung nach vor allem um die Rechtfertigung des eigenen Versagens. Es braucht einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, um für Aufklärung zu sorgen und um Neonazis aus den Sicherheitsbehörden zu entfernen. Erst dann werden wir wieder besser schlafen können.

Geisel wusste zu berichten, es gebe in Neukölln kein »rechtsextremes Netzwerk«. Zugleich kündigte der Sozialdemokrat an, externe Sachverständige in die Aufarbeitung miteinzubeziehen. Erhoffen Sie sich dadurch neue Erkenntnisse?

Wenn nicht durch diesen Schritt, dann werden Informationen über die braunen Abgründe auf anderen Wege an die Oberfläche gelangen. Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass 25 Berliner Polizisten sich Botschaften mit Neonaziinhalten in einer Chatgruppe geschickt haben. Wenn der Innensenator nicht versteht, dass es ein Problem mit extremen Rechten in den Sicherheitsbehörden gibt, dann müssen die Koalitionspartner Druck machen. Schließlich behaupten neben der SPD auch die Grünen und die Linkspartei, antifaschistisch zu sein.

Wichtig ist vor allem, dass die Betroffenen der rechten Gewalt in den Aufklärungsprozess miteinbezogen werden. Das gilt auch für Organisationen wie die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin, die deren Interessen vertreten.

Sie selbst wurden Anfang 2018 Opfer eines Brandanschlags, bei dem Neonazis Ihr Auto anzündeten, das unmittelbar neben dem Haus Ihrer Eltern geparkt war. Sie waren nicht von den Behörden gewarnt worden, obwohl dort bekannt war, dass Sie ausspioniert werden. Wie haben Sie den Aufklärungswillen der Polizei erlebt?

Wie viele andere Betroffene auch hatte ich zunächst gar keine andere Möglichkeit, als in der Situation großer Unsicherheit der Polizei zu vertrauen. Und das, obwohl mich der Beamte in der Tatnacht erst nach meiner Herkunft fragte und ob es sich möglicherweise um einen türkisch-kurdischen Konflikt handele. Mit der Zeit nahm mein Vertrauen immer weiter ab. Es gibt auch in meinem Fall viele Ungereimtheiten, für die sich die Polizei im Nachhinein stets rechtfertigte. Damit verschob sich meine Angst: weg von der vor Nazis, hin zu der vor der Polizei.

Warum glauben Sie, dass ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ein geeignetes Mittel dafür ist, rechte Netzwerke in den Sicherheitsbehörden aufzuklären?

Ein solcher Ausschuss ist sicher kein Allheilmittel. Dadurch entstünde aber deutlich mehr Öffentlichkeit, viel mehr Augen würden auf die Fälle rechter Gewalt schauen. Sicherlich blieb auch bei der Aufarbeitung des NSU-Komplexes vieles unter Verschluss. Dennoch wurden in Parlamenten Dinge aufgedeckt, die Antifaschistinnen oder Journalisten aufgreifen konnten, um weiter zu recherchieren.

Trotz Regierungsbeteiligung schafft es Die Linke nicht, einen solchen Untersuchungsausschuss auf den Weg zu bringen. Nebenbei sorgt »Rot-Rot-Grün« in Berlin dafür, dass links-alternative Räume zerstört werden: Das queerfeministische Hausprojekt Liebig 34 im Stadtteil Friedrichshain soll am Freitag geräumt werden, die Kollektivkneipe Syndikat in Ihrem Bezirk erwischte es bereits im August. Warum sollten Linke bei der Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr Ihre Partei wählen und dieser Koalition eine weitere Legislatur ermöglichen?

Die Linke vertritt antikapitalistische Positionen und ist die einzige Partei, die derzeit einen Untersuchungsausschuss fordert. Ich verstehe aber jeden Antikapitalisten und jede Antifaschistin, der oder die das parlamentarische System kritisch sieht. Einige Punkte konnte Die Linke in der Regierung durchbringen, wie etwa den »Mietendeckel« – andere dagegen nicht. Meine Position bei den linken Freiräumen ist klar: Sie müssen erhalten bleiben.