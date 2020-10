»Brexit«-Verhandlungen werden verlängert

London. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson favorisiert »nicht unbedingt« ein Handelsabkommen nach dem Muster Australiens, aber notfalls könne London nach dem Austritt aus der EU auch damit »mehr als gut leben«. Das sagte Johnson am Sonntag gegenüber BBC. Am Samstag hatten sich Johnson und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen per Videokonferenz auf eine Verlängerung der Verhandlungen geeinigt. Gemeinsam erklärten sie nach dem Gespräch, sie hätten ihre Chefunterhändler angewiesen, »intensiv daran zu arbeiten«, die noch bestehenden erheblichen Lücken zu schließen. Am Donnerstag hatte Brüssel rechtliche Schritte gegen Großbritannien wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags eingeleitet. (AFP/jW)