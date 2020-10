Wenig Schutz für Frauen vor Pandemiefolgen

New York. Weltweit haben Frauen nach einem Bericht der Vereinten Nationen durchschnittlich nur in einem von acht Ländern besonderen Schutz vor sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie. Für den Bericht seien Beschlüsse in 206 Ländern und Territorien ausgewertet worden, teilte die UN-Organisation für Geschlechtergerechtigkeit am Montag in New York mit. Nur in 25 Ländern gebe es Maßnahmen, die zum Beispiel Gewalt gegen Frauen und Mädchen zum Thema machen oder deren finanzielle Absicherung stärken. Die meisten Beschlüsse dieser Art seien in Europa verabschiedet worden, aber zum Teil unterfinanziert, kritisierte UN Women. (dpa/jW)