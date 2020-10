Täglich Bernstein. Volle Dröhnung

Sabine Weigle

»Da lacht ein Präsident«

Zeichnung von Ende April 1997

In einer vielbeachteten »Ruck-Rede« forderte Bundespräsident Roman Herzog (CDU) am 26. April 1997 Opferbereitschaft für den Rückbau eines »überbordenden« Sozialstaats: »Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen.« Herzog hielt die Rede, welche die »­Agenda-Politik« der späteren SPD-Grüne-Regierung vorbereitete, in einem neuen Berliner Luxushotel, das er als Teil für das Ganze rühmte: »Das neue Adlon steht in gewisser Weise auch für das neue Berlin.«