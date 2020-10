Belgiens Premier De Croo legt Amtseid ab

Brüssel. Nach fast zwei Jahren unter einer Übergangsregierung hat Belgien einen neuen Ministerpräsidenten. Der flämische Liberale und bisherige Finanzminister Alexander De Croo legte am Donnerstag in einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie beim belgischen König Philippe den Amtseid ab. Sieben Parteien hatten sich am Mittwoch nach monatelangen Verhandlungen auf die Bildung einer Koalition geeinigt. In Belgien regieren künftig die Sozialdemokraten, die Liberalen und die Grünen jeweils beider Parteien – flämisch- bzw. französischsprachig – gemeinsam mit den flämischen Christdemokraten. (AFP/jW)