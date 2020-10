Zahltag für Pflegeberufe

Christoph Soeder/dpa Für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen: Pflegekräfte treibt es auf die Straße (Berlin, 30.9.2020)

Mit Warnstreiks in vielen Städten und einer von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi organisierten Demonstration anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz in Berlin machten am Mittwoch Beschäftigte aus Kranken- und Altenpflege auf die vielfältigen Missstände im Gesundheitswesen aufmerksam. Coronabedingt durften nur 300 Beschäftigte an der Kundgebung vor dem Hotel Bristol am Kurfürstendamm teilnehmen, wo die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder tagten. Die Demonstrierenden hatten allerdings Transparente mit den Porträtfotos von 12.500 in der Pflege Beschäftigten dabei und zeigten so, dass es für ihre Forderungen erheblichen Rückhalt gibt. Den Ministern wurde eine von Beschäftigten aus fast allen Verdi-Landesbezirken unterschriebene Petition übergeben. Gefordert werden mehr Stellen, ein Umsteuern bei der Finanzierung von Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie die Beendigung von Auslagerungen ganzer Arbeitsbereiche und von Leiharbeit. »Grundsätzlich und gerade in Zeiten der Pandemie gilt: Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen brauchen genug Personal, um die Menschen gut und sicher zu versorgen«, betonte bei der Kundgebung Sylvia Bühler, die im Verdi-Bundesvorstand für das Gesundheitswesen zuständig ist.

»Wir brauchen dringend mehr Pflegekräfte und eine bessere Bezahlung«, bestätigt Frank Isken, der in der psychiatrischen Abteilung des Klinikums Kassel arbeitet. Sein Kollege Raoul Willmann, Pfleger auf der gefäßchirurgischen Station, nickt und ergänzt, dass es nicht länger hinnehmbar sei, wenn in der Nachtschicht ein Pfleger allein für 25 Patienten verantwortlich sei. Abgeschafft gehörten zudem die Fallpauschalen, die zu falschen Anreizen wie etwa überflüssigen Operationen führten. Zur angeblich fehlenden Bereitschaft junger Menschen, einen Pflegeberuf zu erlernen, erklärt Isken, dass sich bei guten Arbeitsbedingungen mit Sicherheit genug Personal finden lasse.

Das meint auch Martina Albers, die in einem kommunalen Altenheim in Solingen beschäftigt ist. »Wir bilden aus und übernehmen Auszubildende nach ihrem Abschluss, aber wir können nur so viele Leute einstellen, wie es die Mittel aus der Pflegekasse zulassen.« Hier sei Umsteuern dringend nötig, damit mehr Personal als bisher eingestellt werden könne. Und besser bezahlt werden müssten die Beschäftigten auch in den Ostbundesländern über einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag Altenpflege. »Wir arbeiten seit Beginn der Coronapandemie alle unter sehr schwierigen Bedingungen in den Heimen. Nun muss die Bezahlung für uns in der Altenpflege wahrnehmbar erhöht werden.«

Es gab eine weitere Aktion: Am Mittwoch vormittag hatten sich rund 600 Beschäftigte aus den Kliniken von Charité und Vivantes an einem Warnstreik im Rahmen der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes beteiligt. Sie zogen unter dem Motto »Klatschen war gestern, heute ist Zahltag« vom Roten Rathaus zum Brandenburger Tor, wo der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke betonte, dass gute – und tatsächlich systemrelevante – Arbeit besser bezahlt werden müsse. Die im Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg für Gesundheit und Soziale Dienste zuständige Bereichsleiterin Meike Jäger wies auf die Diskrepanz zwischen angeblicher Wertschätzung der Beschäftigten und der Blockadehaltung der Gegenseite in der Tarifrunde hin: »Gerade noch wurde den Beschäftigten speziell im Gesundheitswesen für ihre Leistung in der Coronapandemie applaudiert. Doch bei den Tarifverhandlungen wollen die Arbeitgeber von Aufwertung und Anerkennung nichts mehr wissen.« Auf die Forderung von Verdi nach 4,8 Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens 150 Euro monatlich für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen haben weder das Bundesinnenministerium noch die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände bisher mit einem Gegenangebot reagiert.

Für Pflegekräfte und andere im Gesundheitsbereich arbeitende Menschen fordert Verdi zudem eine Pflegezulage von 300 Euro, eine bessere Bezahlung im öffentlichen Gesundheitsdienst und eine Begrenzung der Arbeitszeit im Rettungsdienst. »Diese Verbesserungen sind dringend nötig, um die Berufe im Gesundheitswesen attraktiv zu machen«, erklärte Meike Jäger. »So können in Zukunft genug Arbeitskräfte für diesen so wichtigen Bereich gewonnen und gehalten werden.«