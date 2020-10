Rekord an Neuinfektionen

AP Photo/Oded Balilty/dpa In einer speziellen Leichenhalle für mit Covid-19 Gestorbene in Holon (23.9.2020)

Israel steckt mitten in einem zweiten, nahezu vollständigen Lockdown – »als erstes entwickeltes Land der Welt«, wie die dortigen Medien regelmäßig hervorheben. Dabei war Israel vergleichsweise hervorragend durch die erste Phase der Covid-19-Pandemie im März und April gekommen. Aufgrund dieses Vorlaufs steht Israel mit insgesamt 171 Todesfällen pro eine Million Einwohner im Zusammenhang mit dem Coronavirus immer noch weitaus besser da als Italien (594), Großbritannien (620), die USA (639) oder Spanien (680) – und nicht einmal sehr viel schlechter als Deutschland (114).

Aber aktuell gibt es im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße nirgendwo auch nur annähernd so viele festgestellte Neuinfektionen wie in Israel. Die Zahlen brechen ständig Rekorde. Am Donnerstag gab das Gesundheitsministerium diesen Wert für die vergangenen 24 Stunden mit fast 9.000 an. Zum Vergleich: Für Deutschland, das mehr als neunmal so viele Einwohner hat wie Israel, gab das Robert-Koch-Institut diese Zahl am selben Tag mit 2.500 an. Deutschland hat demnach 30.322 »aktive« Infizierte, Israel mit 68.811 mehr als doppelt so viel. Und auch mit der Rate der täglichen Todesfälle – umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung – hat Israel vor einigen Tagen die USA überholt.

Indessen sind die in vielen Ländern »rasant steigenden Fallzahlen« auch durch eine Vervielfachung der Tests zu erklären. In Israel schwankt die Menge der Tests außerdem von Tag zu Tag enorm. Aussagekräftiger sind einige andere Zahlen. Dazu gehört der Anteil der positiven Testergebnisse. In Israel steigt diese Rate kontinuierlich und liegt gegenwärtig im Tagesdurchschnitt zwischen 13,5 und 14 Prozent. Der Vergleichswert für Deutschland liegt bei etwa einem Prozent.

Es ist also ein verhältnismäßig großer Teil der israelischen Bevölkerung infiziert, und das Weiterverbreitungsrisiko entsprechend hoch. In einigen Orten, die überwiegend von ultraorthodoxen Gläubigen bewohnt werden, liegt der Anteil der positiv Getesteten nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwischen 23 und 32,5 Prozent. Die Menschen dort sind vergleichsweise arm, leben dichtgedrängt in großen Familien und halten in vielen Fällen trotz staatlicher Verbote an ihrer Tradition der kollektiven Religionsausübung und Lebensgestaltung fest. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil der Infizierten außerdem bei den arabischen Israelis, deren soziale Verhältnisse zum Teil noch schlechter sind.

Am Donnerstag wurden 43 Todesfälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemeldet. Mit derzeit 810 schwer an Covid-19 Erkrankten hat Israel gerade die Marke von 800 überschritten, die noch vor kurzem als Kapazitätsgrenze des Gesundheitssystems genannt worden war. Premier Benjamin Netanjahu hat angeordnet, die Zahl der verfügbaren Plätze auf Intensivstationen bis zum Dezember schrittweise auf 5.000 zu erhöhen. Das geht jedoch schon jetzt zu Lasten von Patienten mit anderen schweren Krankheiten.