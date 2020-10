EU-Sondergipfel hat begonnen

Brüssel. Der Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs hat am Donnerstag in Brüssel begonnen. Zentrales Thema war der Erdgaskonflikt im östlichen Mittelmeer und das Verhältnis zur Türkei. Damit verknüpft ist das Thema möglicher Sanktionen gegen Belarus, die bislang durch Zypern blockiert werden. Darüber hinaus wollten die Staats- und Regierungschefs über die Vergiftung von Alexej Nawalny sowie die Eskalation in der Konfliktregion Berg-Karabach im Kaukasus beraten. (dpa/jW)