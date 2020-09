Guerilla will Frieden

Federico Rios/Reuters Kämpfer der ELN ruhen sich in der Nähe des Río San Juan aus (31.8.2017)

Die Nationale Befreiungsarmee (ELN) in Kolumbien ist zu erneuten Friedensgesprächen mit der Regierung des Landes bereit. Das erklärte ihr Comandante Israel Ramírez Pineda, Kampfname Pablo Beltrán, in der kubanischen Hauptstadt Havanna gegenüber der dpa am Dienstag (Ortszeit). Demnach wartet die marxistische älteste Guerillaorganisation der Welt darauf, dass Bogotá einen Beauftragten ernennt, damit ein Treffen ermöglicht werden kann, in dem »gegenseitige Erwartungen« an einen Friedensprozess vorgebracht werden sollen.

Bereits in der Vergangenheit gab es diesen Versuch: 2016 kündigten die Regierung des damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos und die ELN Friedensverhandlungen an. Sie sollten in Ecuadors Hauptstadt Quito beginnen. Neben dem Gastgeberland waren Venezuela, Chile, Brasilien, Kuba und Norwegen als zusätzliche Garantiestaaten vorgesehen, die den Prozess begleiten sollten. Verhandelt werden sollte unter anderem über eine Beteiligung der Gesellschaft am Friedensprozess, notwendige Veränderungen für einen dauerhaften Frieden und den Umgang mit den Opfern des bewaffneten Konflikts.

Die kolumbianische Regierung hatte jedoch kurz vor Beginn der Gespräche ihre Teilnahme verweigert. Erst solle die Guerillaorganisation alle Gefangenen der Gegenseite freilassen, forderte sie damals. Als die ELN Anfang 2017 einige der Geiseln freiließ, reichte das zur Wiederaufnahme der Verhandlungen. Im September 2017 gaben beide Seiten die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens bekannt, das bis Januar 2018 gültig sein sollte. Anfang 2018 brach Bogotá die Verhandlungen zeitweilig erneut ab, weil die Regierung der ELN vorwarf, hinter Attentaten gegen Polizeiwachen im Norden des Landes zu stehen. Zudem zog sich Ecuador als Garantiestaat im April 2018 zurück, nachdem der rechte Lenín Moreno als Nachfolger des linken Präsidenten Rafael Correa gewählt worden war. Daraufhin wurden die Gespräche nach Havanna verlegt.

Während der kolumbianischen Präsidentschaftswahlen im Mai 2018 kündigte die Guerilla einen erneuten Waffenstillstand an. Allerdings siegte der extrem rechte Iván Duque. Vier Monate später teilte er mit, er erkenne Venezuela nicht mehr als Garantiestaat des Dialogs an. Anfang 2019 brach er die Verhandlungen endgültig ab, nachdem die ELN einen Anschlag auf eine Polizeiakademie in Bogotá verübt hatte. Duque forderte von Havanna die Festnahme und Auslieferung von zehn Mitgliedern der ELN-Friedensdelegation. Kubas Außenminister Bruno Rodríguez kam dem Aufruf nicht nach und verwies darauf, sein Staat habe sich streng an die Rolle des Garanten gehalten, und werde weiterhin alle Protokolle in diesem Rahmen respektieren. Die Guerilla erklärte, der Anschlag sei eine Antwort auf die trotz der Verhandlungen andauernde staatliche Gewalt gewesen. Die Delegation habe nichts damit zu tun.

Zuletzt schlug die ELN im Juli dieses Jahres eine weitere Waffenruhe vor, damit sich Bogotá auf die Bekämpfung der Coronapandemie konzentrieren könne. Die Regierung lehnte ab. Auch Comandante Beltrán wies gegenüber dpa auf die Unnachgiebigkeit der Duque-Regierung und ihre kriminelle Politik hin: Es würden nicht mehr nur Bewaffnete, sondern vor allem Sozialaktivisten und frühere Kämpfer der ehemaligen Guerillaorganisation FARC-EP getötet werden. Die FARC-EP hatte sich im Juni 2016 auf einen Friedensvertrag mit der Regierung geeinigt.

Die »Segunda Marquetalia«, eine neue Guerillaorganisation von ehemaligen führenden FARC-Kämpfern, die sich dem Abkommen nicht mehr verpflichtet fühlen, veröffentlichte am Montag ein Kommuniqué mit dem Titel »Duque muss gehen«. Darin wird dazu aufgerufen, nach Ende der Coronapandemie erneut auf die Straße zu gehen, um das Ende der Repression sowie Strafen für die Verantwortlichen der zahlreichen im Land verübten Massaker zu fordern. Auch wurde ein Ende der systematischen Ermordung von Aktivisten und früheren FARC-Kämpfern verlangt. Seit dem Friedensabkommen sind über 1.000 von ihnen ermordet worden.