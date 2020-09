Zur Stoßzeit rollender Litfaßsäulen

Jennifer Lorenzini / Reuters Wo grad Platz ist: Die Rad-WM im italienischen Imola (27.9.2020)

Nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass die Tour de France in Paris beendet werden konnte. Aufgrund der Coronapandemie war das weltweit drittgrößte Sportereignis 2020 vom Juli in den September verschoben worden und gilt als Blaupause für die Austragung aller weiteren Radsportgroßereignisse in diesem Jahr. Normalerweise biegt die Saison Anfang Oktober in die Zielgeraden ein. Mit SARS-CoV-2 aber ist alles anders. Der Rennkalender des Radsportweltverbands Union Cycliste Internationale (UCI) sieht vor, beinah alle vorläufig ausgefallenen Rennen der World Tour, unter deren Dach die bedeutendsten Rundfahrten und Tagesklassiker zusammengefasst sind, noch im Kalenderjahr 2020 stattfinden zu lassen.

Am 1. August wurde die UCI World Tour mit der Strade Bianche in Italien wieder aufgenommen. Seitdem sind gerade einmal acht von 18 ausstehenden Rennen nachgeholt, darunter der Klassiker Mailand–San Remo und eben die Frankreich-Rundfahrt. Laut Planung des Radsportweltverbandes soll die Saison am 8. November mit dem Finale der Vuelta a España in Madrid beendet werden. Was zur logischen Folge hat, dass in den verbleibenden gut fünf Wochen acht Eintagesrennen und zwei dreiwöchige Grand Tours absolviert werden müssen! Dabei ist einkalkuliert, dass es bei diesem Plan zu Überschneidungen kommen muss. Prioritär ist und bleibt die Wahrung der Sponsoreninteressen. Nicht umsonst wird die finanziell lukrative World Tour durchgedrückt. Die Sportler wie Litfaßsäulen durch die Gegend rollen zu lassen, ist das Kerngeschäft des Profiradsports. Vor allem durch Erfolge der Fahrer und TV-Übertragungen generieren die Sponsoren Aufmerksamkeit und einen hohen Werbeeffekt.

Der happige Zielsprint der Saison wird am kommenden Sonnabend auf Sizilien mit dem Start des 103. Giro d’Italia eingeleitet. Insgesamt sind für die folgenden drei Wochen 21 Etappen über knapp 3.500 Kilometer abgesteckt. Nur einen Tag nach dem Start der Italien-Rundfahrt soll parallel in den belgischen Ardennen das älteste noch ausgetragene Eintagesrennen gefahren werden. 1892 erstmalig veranstaltet, gehört Lüttich–­Bastogne–Lüttich zu den fünf »Monumenten des Radsports«, welche alle vor dem Ersten Weltkrieg ihre Premiere hatten. In Süditalien dagegen bewegt sich der Giro, nach einem Abstecher auf den legendären Ätna im Ziel der dritten Etappe, an der Adria entlang den Apennin hinauf. Und für jeden Fahrertyp ist etwas dabei. Neben dreimal Einzelzeitfahren scheint das Terrain der restlichen Tagesabschnitte ausgeglichen. Vermutlich kommen sowohl die ausgewiesenen Sprinter als auch die Berg- und Klassementfahrer voll auf ihre Kosten.

In der finalen dritten Giro-Woche sollen die italienischen Alpen von Ost nach West passiert werden. Es warten mehrere mörderische Pässe jenseits der 2.000-Meter-Marke auf das Peloton, unter anderem der Colle dell’Agnello (2.744 Meter) und das Stilfser Joch (2.757 Meter). Am Sonntag, dem 25. Oktober, wird die Italien-Rundfahrt mit einem Zeitfahren in Mailand abgeschlossen.

Und jetzt wird es unübersichtlich. Bei der dritten Grand Tour des Jahres, der Vuelta a España, steht an jenem Sonntag bereits die sechste Etappe auf dem Programm. In einer völlig anderen Ecke Europas wird zeitgleich zudem das wohl mythischste »Monument» zelebriert: Das Eintagesrennen von Paris nach Roubaix über die legendären Kopfsteinpflasterpassagen der »Hölle des Nordens« – der dritte Frühjahrsklassiker, der 2020 im Herbst stattfindet. Der Zweite der drei wird im übrigen eine Woche zuvor, laut Plan am 18. Oktober, mit der Flandern-Rundfahrt ausgefahren. Während der eine Tross an einem Tag die rund 250 Kilometer in Flandern unter die Reifen nimmt, kraxeln die anderen in Italien durch das Friaul und können sich auf den zweiten Ruhetag des Giro freuen.

Bestärkt durch den kürzlichen Erfolg bei der Durchführung der Tour de France, wird deren Hygiene- und Sicherheitskonzept in seinen elementaren Grundzügen für alle Radrennen übernommen. Ob es allerdings überall so reibungslos funktionieren wird, darf angesichts der problematischen Entwicklungen in den verschiedenen Regionen getrost bezweifelt werden.