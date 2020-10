Caroline Seidel/dpa Teil rechter Netzwerke? Einsatzkräfte der nordrhein-westfälischen Polizei während einer Informationsaktion in Essen (13.8.2019)

In immer mehr Bundesländern wird derzeit gegen Polizeibeamte wegen rechter Umtriebe ermittelt. Allein in Nordrhein-Westfalen stieg die Zahl zuletzt auf 104 Personen an. Kam das für Sie überraschend?

Das Auffliegen einer rechtsradikalen Chatgruppe bei der Essener Polizei kam für uns nicht überraschend, denn durch bereits früher aufgeflogene Gruppen ist bekannt, dass es sich um ein bundesweites Phänomen handelt. Es lag auf der Hand, dass demnach auch derartige Gruppen in NRW existieren müssen. Wir gehen nicht von isoliert zu betrachtenden Einzelfällen, sondern von strukturellen Problemen innerhalb der Polizeibehörden aus.

Eine interne Handlungsanleitung der Essener Polizei für den Umgang mit sogenannten Clanfamilien steht derzeit in der öffentlichen Kritik. Worum geht es konkret?

Die Broschüre war als interne Schulungsunterlage über eine arabischsprachige Gruppe für die sogenannte Besondere Aufbauorganisation namens »Aktionsplan Clan« gedacht. Das Papier ist eine Abhandlung über den Begriff der »Ehre«, Geschlechterrollen, Religion und Verhältnis zum Staat. Sie strotzt dabei aber nur so vor tumben Klischees. Dabei ist die pauschalisierende Vorverurteilung von Personen besonders zu kritisieren. So steht in der Broschüre beispielsweise der Satz »Auf eine stetige Abgrenzung zwischen Clanmitgliedern, die kriminell in Erscheinung getreten und solchen, die es nicht sind, muss an dieser Stelle verzichtet werden«.

Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen rechten Netzwerken und dem polizeiinternen Papier?

Zwar ist bislang noch keine direkte Verbindung zwischen Personen aus den Chatgruppen und der »BAO Aktionsplan Clan« bekanntgeworden. Wenn aber offizielle Lehrmaterialien ganze Gruppen von Personen über einen Kamm scheren und in ein ganz besonderes, schlechtes Licht rücken, dann befeuert und verschärft das selbstverständlich existierende Stimmungen und Vorurteile, auch in extrem rechten Kreisen.

Was sind Ihre Erfahrungen mit der Essener Polizei?

Als vor zwei Jahren die rechte, bürgerwehrähnliche Gruppierung »Steeler Jungs« begann, in Essen zu marschieren, sah die Polizei zunächst nur zu. Später wurden die Protestierenden mit Gittern eingepfercht und von der Bereitschaftspolizei bewacht, während die Rechtsradikalen nur von Streifenbeamtinnen und -beamten begleitet wurden. Das Bild war deutlich: Vom Protest gehe die Gefahr aus. Dazu kam, dass Beamte im Dienst und in Uniform gemeinsam mit »Steeler Jungs« für ein Gruppenfoto posierten.

In diesem Jahr häufen sich die Berichte über rassistisch motivierte Gewalt. Derzeit gibt es drei Fälle, in denen der Polizei schwere Vorwürfe gemacht werden. Die indes weist jede Schuld von sich und behauptet, kein Rassismusproblem zu haben. Als in einem öffentlichen Redebeitrag unseres Bündnisses nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau sogenanntes Racial Profiling als rassistische Praxis thematisiert und über einen Stadtteil gesagt wurde, er sei »immer wieder Ziel rassistischer Polizeikontrollen geworden«, erzürnte das zwei Beamte derart, dass sie Anzeige wegen Beleidigung erstatteten.

Womit rechnen Sie nun?

Am dringendsten ist es, dass die rechtsradikalen Chatgruppen ausgehoben und deren Mitglieder aus dem Dienst entfernt werden. Die wichtigsten Zutaten sind Unabhängigkeit und Transparenz: Dass die Polizei gegen die Polizei ermittelt, muss sich ändern.

Und wie stellen Sie sich das vor?

Wir fordern eine unabhängige Beratungs- und Ermittlungsstelle, an die sich Opfer von Polizeigewalt wenden können. Sie muss außerhalb der Polizeibehörde angesiedelt sein. Wir fordern anonyme Meldestellen, bei denen Beamtinnen und Beamte Hinweise beispielsweise zu rechtsextremen oder rassistischen Umtrieben von Kolleginnen und Kollegen geben können, ohne Repression fürchten zu müssen. Es muss eine Intensivierung der Ausbildung und Nachschulungen für schon länger im Dienst befindliche Beamtinnen und Beamten geben, so dass rechtes Gedankengut, entsprechende Symbole und Erscheinungsformen zuverlässiger erkannt und problematisiert werden können. Abschließend fordern wir die längst überfällige Studie zu strukturellen Problemen innerhalb der Polizei.

Kann man denn ein strukturelles Problem lösen, indem man einzelne Beamte aus dem Dienst entfernt?

Sicherlich nicht. Ein strukturelles Problem ist nicht einfach die Summe der individuellen Vorfälle und Verfehlungen. Es ist Ausdrucksform von Organisation, festgefahrenen Prozessen nund internalisierten Denkmustern. Die Überwindung bedarf eines radikalen Willens zur Aufarbeitung, aber auch Umstrukturierungen sind nötig.