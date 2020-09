Dumm gelaufen

Harald Kretzschmar »Weg in die Einheit« – Karikatur des Autors, der von 1955 bis 1991 Zeichner beim Eulenspiegel war

Zeiten der Pandemie sind dazu angetan, Gewissheiten zu zerstören. Was ist noch gesund? Wer ist noch ich, wer sind wir? Lässt sich in dieser Frage vor dem 30. Jahrestag des Endes der DDR am 3. Oktober an Gemeinsamkeiten des Lebens hinter dem »Eisernen Vorhang« anknüpfen? Die Frage ist nicht allen, denen sie zu stellen wäre, angenehm. Ob sie sich dafür engagierten, dort zu leben, oder dazu gezwungen waren – dieser gravierende Unterschied fällt jedoch im Westen kaum ins Gewicht. Dort werden wir halt alle zusammen als die anderen wahrgenommen.

Viel unterscheidet uns von denen, die sich aus der Verwandtschaft mit uns schon lange in eine westliche Wertegemeinschaft verabschiedet hatten. Aber was wir hinter uns haben, holt uns immer wieder ein. Wir werden es nicht mehr los. Den anderen geht es, welch schöne Gerechtigkeit, nicht besser. Sie meinen, unser spezielles Vergangenes total beseitigt zu haben. Mit dem Staatswesen all unsere Eigenheiten samt Zielen und Idealen – alles ab in den Orkus. Welch fundamentaler Irrglaube! Diffamieren statt Differenzieren, das bringt nur auf kurze Sicht das erwünschte Ergebnis.

Eine Binsenweisheit: Vor das Verurteilen einer Sache gehört ein überlegtes Urteil. Pauschale Verdammung mündet in eine Verdummung ähnlichen Ausmaßes. Niemand leugnet: In dem seit nunmehr 30 Jahren erledigten Staat gab es von vornherein verfehlt Geplantes, aus dem verkehrt Gelaufenes und zum traurigen Ende Führendes wurde. Doch wie öde wirkt das fortgesetzte Beschwören dieser Katastrophe, zumal in Zeiten unverschuldeter Insolvenzen? Wie Müll zu entsorgen, was lebendige Menschen, sich ihrer selbst bewusst, geleistet haben – das rächt sich. Es ist wie immer bei voreilig gefeierten Erfolgen – die Enttäuschung folgt auf dem Fuße.

Man muss sich nicht über das Ergebnis wundern, entmündigt man begrenzt Selbstbestimmte. Besetzt man die Kommandohöhen mit Fremden, macht man die Einheimischen zu Untertanen. Deren Selbstbewusstsein schrumpft zusehends. Andersherum gilt: Wer sich auf solche Weise bereitwillig klein machen lässt, wird kaum Großes leisten. Auf die Anerkennung von Ampel- und Sandmännchen lässt sich kein Selbstwertgefühl gründen. Was aber bleibt, wenn alles andere beseitigt wurde? Das Aufgeben von Gewissheiten hat etwas Selbstzerstörerisches.

Dem hinreichend verketzerten SED-Politbüro weint heute kaum jemand eine Träne nach. Den Bütteln der Macht noch weniger. Doch gewann danach Vernunft Geltung? Kaum. Während linke Kräfte erlahmen, markieren andere den starken Mann. Ostwärts schwärmt eine politisch blindwütige Mannschaft aus und empfiehlt sich als Delegation wählbarer Demokraten. Viel zu viel dummes Zeug wird von ihnen dahergeredet.

Die Lebensweise des Ostens war ideologisch überfrachtet? Ja, aber da gab es sinnvolle Aspekte humanistischer Bildung ohne Erwartung einer schnellen Rendite. Ein hohes kulturelles Niveau war nicht bloß propagandistische Phrase. Es kamen Talente zum Tragen, die heute auf weiten Strecken fehlen. Wo sind sie geblieben? Nach 30 Jahren ist es Zeit, Bilanz zu ziehen.

Der Vorgang der »Einigung« war beklemmend: Sorgsam wurde sortiert, wer wo gewesen war. Was wer getan hatte. Nunmehr aber sind alle in der Gemeinschaft der Bundesbürger verschwunden. Generationen von in der DDR Verwurzelten sind als solche in der Öffentlichkeit unkenntlich.

Bis in die 80er Jahre war der Wettbewerb mit der anderen Seite enorm motivierend, sorgte für sportliche und künstlerische Höchstleistungen. Das kleinere Deutschland hatte den Wiederaufbau dabei aus eigener Kraft schaffen müssen. Ohne Kreativität wäre das nicht zu machen gewesen. Und im Grunde war die auch in der Diktatur mehr gefragt als blinder Gehorsam. Doch nachher? Wie schnell war alles eigene verdrängt – dem Ehrgeiz zuliebe, sich anzupassen. Wer wäre heute unser Fußballer, unser Komiker, unser Schriftsteller? Die Frage verblasst im Medienrummel vorgespiegelter Einheit. Einige Alte werden noch zu Jubiläen gewürdigt. Die Jungen sind kaum der Rede wert. Dabei zeigen Anna Maria Mühe oder Charly Hübner doch Schauspielkunst, die auf speziellem Boden gewachsen ist. Geistesverwandte Filmemacher oder Theatergrößen werden allerdings rar. Und wo wären noch Reste jener bildenden Kunst zu finden, die von sich reden machte, weil ihre Gestaltungskraft weit in Städtebau und Architektur reichte?

Jüngere Kader mucken heute kaum noch auf, legen eher Wert auf Übereinstimmung mit dem Establishment. Und erklimmen dennoch kaum Chefposten in Wissenschaft und Industrie, Justiz und Militär. Dabei hätte das Land Initiative und Phantasie bitter nötig. Nur bietet die nun auch im Osten etablierte Ordnung der Gesellschaft kaum Raum dafür. Die selbsternannten Eliten bleiben unter sich. Neben guten Beziehungen in ihre Kreise gilt eine finanzielle Absicherung als Voraussetzung für den Aufstieg. Was angesichts dieses geschlossenen Systems noch an Motivation übrig ist, erstickt im Dickicht von Bürokratie nach Vorschrift.

Francis Fukuyama sah 1992 beispielhaft das Ende der Geschichte erreicht. Die Welt aber ist weiter in Bewegung: Der zur Schmutzkonkurrenz abgewertete Wettbewerber war vor 30 Jahren schnell niedergerungen. Anschließend räumte das Programm der Delegitimierung radikal mit den andersartigen Traditionen auf, da blieb kein Motiv politischen Handelns mehr übrig. Ein Pyrrhussieg.

Wer bekennt sich heute noch zu seiner Herkunft und ihren Qualitäten? Die Verdammung alles in der DDR Gewesenen hinterließ ideelle Leerstellen, die nicht so schnell zu füllen sein werden. Die mühsam eingedämmte Pandemie böte nun Zeit zum Überdenken der überkommenen Ansichten und Praktiken. Aber es grassieren schon wieder dieselben rigiden Konzepte der gewinnorientierten Totalsanierung.