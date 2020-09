Jobgarantie von MAN aufgekündigt

München. Der Lkw- und Bushersteller MAN hat die Verträge über Beschäftigungs- und Standortsicherung in der BRD und Österreich gekündigt. Das teilte der Konzern am Dienstag mit und nannte »wirtschaftliche Gründe«. Der Betriebsrat der MAN-Mutter Volkswagen verurteilte diesen Schritt und erklärte, die Beschäftigungssicherung hätte ursprünglich noch bis 2030 laufen sollen. Nun seien betriebsbedingte Kündigungen flächendeckend ab Oktober 2021 möglich. MAN hatte am 11. September angekündigt, weltweit bis zu 9.500 Stellen streichen zu wollen. (AFP/jW)