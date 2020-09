Pleite schützt vor Investoren

Christian Mang / Reuters Airport-Chef Engelbert Lütke Daldrup glaubt noch an die Inbetriebnahme des BER

Ein Running Gag auf Abschiedstournee. Morgen eröffnet der BER!? Was seit bald zehn Jahren stets für Lacher sorgt, soll demnächst bitterer Ernst werden. Am 31. Oktober ist es wohl ziemlich wahrscheinlich wirklich so weit: Dann wird (soll) der Flughafen Berlin Brandenburg »Willy Brandt« (BER) in den Regelbetrieb gehen. Im dann siebten Anlauf – nach sechs gescheiterten Versuchen – soll am 1. November zum ersten Mal ein Linienflugzeug von dort abheben, wo am 5. September 2006 der erste Spatenstich in den märkischen Sand gesetzt wurde. Gut vier Wochen davor informierte am Dienstag der Chef der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB), Engelbert Lütke Daldrup, in Berlin über den geplanten Ablauf des Geschehens. So viel steht fest: Es wird kein großes Fest geben.

Zum Feiern zumute ist dagegen dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher. Er schlug vor, den BER möglichst bald teilzuprivatisieren, wie das Handelsblatt am Dienstag berichtete. Die Erfahrung mit dem Bau zeige, »dass der Staat nicht alles besser kann, sondern dass es auf eine kluge Partnerschaft von Staat und privaten Unternehmen ankommt, um ein so wichtiges Großprojekt erfolgreich umzusetzen«. Deshalb könne eine künftige Beteiligung von privaten Unternehmen »sinnvoll sein, um das Drehkreuz BER noch attraktiver zu machen«. Klaus-Heiner Röhl vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) widersprach der Einschätzung. Ob Investoren in der »aktuellen unsicheren Lage Schlange stehen«, erscheine »zweifelhaft«, sagte er dem Wirtschaftsblatt.

Die Unsicherheit rührt dabei nicht bloß von Corona her. Hätte vor drei Wochen nicht der Haushaltsausschuss des Bundestages einen Staatszuschuss in Höhe von 26 Millionen Euro und ein Darlehen über 50 Millionen Euro für die Betreibergesellschaft bewilligt, wäre der BER schon vor dem Start bankrott. Bis zum Jahresende will der Bund insgesamt sogar 300 Millionen Euro zuschießen. Offiziell sollen damit pandemiebedingte Schäden kompensiert werden. Faktisch ist der Airport, der wegen der zahllosen Konstruktionsmängel praktisch zweimal gebaut werden musste und 3,3 Milliarden Euro teurer war als geplant, ein Sanierungsfall für die Ewigkeit.

Stand jetzt klafft bis 2024 ein Loch von mindestens 1,5 Milliarden Euro. Wie Daldrup vor einer Woche gegenüber Spiegel online erklärte, habe der BER im April und Mai mit jedem Tag eine Million Euro Verluste aufgehäuft. Dabei habe die Businessplanung vor Corona ein positives Betriebsergebnis erst ab 2025 vorgesehen. Das wirft die Frage auf, wann und ob der Hauptstadtflughafen bei ausbleibender Erholung der Luftfahrtindustrie jemals Gewinne wird erwirtschaften können. Der »worst case« eines Fasses ohne Boden könnte zumindest ein Privatisierungsabenteuer vereiteln. Der Berliner Senat, neben Brandenburg und dem Bund einer von drei FBB-Eignern, lehnt das bisher strikt ab. Nach der Abgeordnetenhauswahl in einem Jahr könnte sich der Widerstand aber schnell erledigt haben.

Immerhin dürfte der BER bis dahin an den Start gegangen sein, wenngleich mit wenig Glamour. »Es gibt keine große Party. Wir machen einfach auf«, kündigte Daldrup gestern an. »Wir deutschen Ingenieure haben uns geschämt«, beschied der Manager, auch die Kostensteigerung auf knapp sechs Milliarden Euro sei nicht akzeptabel. Mit der zeitgleichen Landung zweier Maschinen von Lufthansa und Easyjet, an Board die beiden Airline-Chefs, soll es am 31. Oktober losgehen. Einen Tag später werde ein Easyjet als erster kommerzieller Flieger von der alten Nordstartbahn Schönefeld in die Lüfte entschweben. Die neue Südbahn gehe erst am 4. November in Betrieb.

Auf Vorzugsbehandlung können sich Berufspolitiker einstellen. Daldrup kündigte an, dass der politisch-parlamentarische Flugbetrieb am BER-Regierungsterminal bereits am 21. Oktober beginnen soll. »Die Zeiten des Provisoriums in Tegel haben damit ein Ende.« Eine Verlagerung nach Schönefeld hält er dabei auch aus Klimaschutzgründen für geboten. In den 13 Monaten bis Ende April dieses Jahres sind die Maschinen der Flugbereitschaft nach Angaben des Verteidigungsministeriums 761 mal zwischen ihren Standorten Berlin und Köln/Bonn geflogen – davon 617 mal ohne Passagiere. Unbesetzt bleiben sollten bis auf weiteres auch die BER-Aufzüge. Wie am Montag bekannt wurde, wird darin ein altes Betriebssystem der Sorte Windows XP eingesetzt. Gegenüber dem Portal T-online.de warnten IT-Experten vor einem »Softwaredinosaurier« und einem »Sicherheitsrisiko«. Wie schön: Ein Rest BER-Nostalgie wird bewahrt.