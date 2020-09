»Ein Fingerzeig, wer am Ende die Zeche zahlt«

Britta Pedersen/dpa Zeigt sich einmal mehr nicht als Interessenvertreter der gesetzlich Versicherten: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)

Der DGB Hessen-Thüringen kritisiert die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums, im Rahmen der sogenannten Sozialgarantie 2021 die Reserven von Krankenkassen für die Pandemiekosten zu nutzen. Was ist geplant?

Im Kern geht es darum, durch Covid-19 entstandene Ausgaben zu finanzieren. Dazu zählt etwa das Freihalten von Bettenkapazitäten in Kliniken während der Pandemie oder die Finanzierung der Coronatests. Insgesamt ist eine Finanzierungslücke von 16 Milliarden Euro entstanden. Nun ist geplant, den Steuerzuschuss um fünf Milliarden zu erhöhen, acht Milliarden aus den Rücklagen der gesetzlichen Krankenkassen zu nehmen sowie drei Milliarden über die Anhebung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte einzusammeln.

Welche Rolle spielt dabei aus Ihrer Sicht Gesundheitsminister Jens Spahn?

Spahn wollte Geld von Finanzminister Olaf Scholz. Der will aber nur fünf Milliarden dafür ausgeben. Die Spahnsche Denkweise ist offenbar: In einigen Krankenkassen, die gut gewirtschaftet haben, liegt viel Geld – und das könne genommen werden. Er hat allerdings nicht verstanden, dass das Geld nicht ihm, sondern den Beitragszahlern gehört, die eine gute und finanzierbare Versorgung wollen. Man muss sehr abgehoben sein, um nicht zu verstehen, dass eine Pflegerin im Krankenhaus oder ein Autobauer in Kurzarbeit wenig Lust haben, Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten zu finanzieren – von denen manche wiederum noch nie in das Solidarsystem der gesetzlich Versicherten eingezahlt haben und privat versichert sind. Zudem ist nicht auszuschließen, dass nach weiteren Coronawellen auf Beitragszahler im Jahr 2022 erneut Belastungen zukommen. Dann wären aber keine Rücklagen mehr da, um dies sozial abzufedern.

Wie bewerten Sie dieses Vorgehen?

Die »Sozialgarantie« ist ein Fingerzeig dafür, wer nach Ansicht der Politik am Ende der Krise die Zeche zahlen soll. Damit werden die Versicherten zur Kasse gebeten, obwohl Infektionsschutz und die Bewältigung der Pandemiefolgen originäre Aufgaben des Staates sind. Zudem ist es ein skandalöser Eingriff in die Finanzautonomie der Selbstverwaltung, wie es ihn noch nie gegeben hat. Dieses Entscheidungsgremium ist paritätisch besetzt: Auf der Versichertenseite besteht es meist aus Vertretern von Gewerkschaften, auf der Arbeitgeberseite von deren Verbänden.

Protest gibt es auch, weil die Bundesländer nicht beteiligt wurden. Darüber klagte etwa die Berliner Senatorin Dilek Kalayci, die aktuell den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz inne hat.

Es ist verständlich, wenn sich die Länder übergangen fühlen. Zumal sie teilweise die Aufsicht über die Krankenkassen führen. Skandalöser aber finde ich, dass solide geführte Krankenkassen bewusst in Schieflage gebracht werden – in einer Zeit, in der kaum etwas wichtiger ist als ein funktionierendes Gesundheitssystem. Wir werden kämpfen, damit es dazu nicht kommt. Spahn wird Gegenwind bekommen.

Stichwort Gesundheitssystem: Erinnert sich noch jemand an die Bertelsmann-Forderung, Krankenhäuser hierzulande zu schließen?

Ich bezweifle, dass die Versorgung besser wird, wenn es weniger Krankenhäuser gibt. Kliniken in ländlichen Gebieten oder etwa Geburtskliniken dürfen nicht geschlossen werden. Das hat Bertelsmann wohl noch nicht kapiert. Wir brauchen eine flächendeckende und wohnortnahe medizinische Grundversorgung in öffentlicher Hand.

Hat der DGB bislang für den Erhalt von Kliniken zu wenig Druck gemacht?

Nein. Die Gewerkschaften wehren sich, wenn aus Kostengründen eine gute Versorgungsqualität gefährdet wird, und stehen fest an der Seite der Beschäftigten. Wir haben für den Erhalt von Krankenhäusern gekämpft, zum Beispiel im Landkreis Kassel, und zwar erfolgreich. Das Krankenhaus in Wolfhagen ist seit August wieder geöffnet.