Griff ins Räderwerk

Marijan Murat/dpa Stillstand nach Warnstreikaufruf durch Verdi: Die Stadtbahnen blieben am Dienstag im Depot (Stuttgart, 29.9.2020)

Die Räder standen am Dienstag still, halbtags, mancherorts ganztägig. Verdi rief Beschäftigte im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Beginn der Frühschicht zum Warnstreik auf. Bundesweit blieben Busse, Trams und U-Bahnen in den Depots. Hamburg, Berlin, Köln, Dresden, Stuttgart, München – überall das gleiche Bild: »Mehr als 90 Prozent der Betriebe wurden bestreikt«, hieß es am Dienstag nachmittag aus dem Verdi-Bundesvorstand gegenüber jW. Altes Gewerkschafterprinzip: Druck funktioniert über Arbeitskämpfe.

Verdi fordert für die rund 87.000 ÖPNV-Kollegen einen bundesweiten Rahmentarifvertrag. Der tarifpolitische Gegenspieler, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), lehnt solche Verhandlungen ab. Bis heute. Zwei Hauptziele verfolgt Verdi: eine bessere Nachwuchsförderung und mehr Entlastung für die Dauergestressten hinter dem Steuer der Verkehrsmittel. Nach Gewerkschaftsangaben wird bis 2030 fast die Hälfte der Belegschaft in den Ruhestand gehen. Ein Zusatzproblem: Jahrelang seien Auszubildende nicht übernommen worden. Die Belastungsgrenze ist längst überschritten. Zahlen verdeutlichen das: Die ÖPNV-Beschäftigten arbeiten im Schichtdienst, Jahr für Jahr. Die Fahrgastzahlen sind seit 1998 um 24 Prozent gestiegen, die Beschäftigtenzahl hingegen um 18 Prozent gesunken. Unter dem Strich sind 15.000 Arbeitsplätze vernichtet worden.

Groß war die Streikbereitschaft auch im Umland der Ballungszentren. Ein Beispiel: »Bis zu 95 Prozent unserer Kolleginnen und Kollegen waren im Ausstand«, sagte etwa Jens Gröger, Verdi-Verhandlungsführer in Brandenburg, am Dienstag gegenüber jW. Sie seien entschlossen, ihre Forderungen durchzusetzen, so Gröger. Konfliktbereit sind indes auch Unternehmer. Die Geschäftsführung der Regiobus Potsdam-Mittelmark GmbH wollte Mitarbeiter mit einem Extrabonus zum Streikbruch bewegen: »100 Euro Streikbrecherprämie wurden ausgelobt«, empörte sich Gröger. »Stimmt. Wir belohnen Arbeit«, meinte Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig am Dienstag keck zu jW. Wie viele Streikbrecher das Unternehmen nun ausbezahlen muss, bleibt vorerst Hennigs Geheimnis. »Wir äußern uns dazu nicht.«

Es gibt weiteren Konfliktstoff: Derzeit laufen parallel in allen 16 Bundesländern regionale Verhandlungen mit den Kommunalen Arbeitgeberverbänden (KAV) über jeweilige Tarifverträge im ÖPNV. Es handelt sich dabei um sogenannte Spartentarifverträge, die sich aus Sicht der Gewerkschaft im Laufe der Jahre in den einzelnen Ländern auseinanderentwickelt haben. Deshalb hatte Verdi zum 30. Juni alle Tarifverträge für den kommunalen Nahverkehr und Firmentarifverträge gekündigt, um zusätzlich bundeseinheitliche Regeln für die 130 kommunalen ÖPNV-Unternehmen festzuschreiben.

Niklas Benrath, VKA-Hauptgeschäftsführer, beklagte sich auf jW-Nachfrage: »Die Streikaufrufe von Verdi zielen ausdrücklich darauf ab, bundesweite Tarifverhandlungen für den Nahverkehr gegenüber der VKA zu erzwingen.« Des weiteren meinte Benrath, Warnstreiks gingen zu Lasten derer, die auf den ÖPNV angewiesen seien. Gewerkschafter halten dagegen, machen klar, dass hohe Krankenstände und Personalmangel die Qualität des Personennahverkehrs für Fahrgäste dauerhaft beeinträchtigen. »Uns bleibt aktuell nur der Warnstreik, um ein deutliches Signal zu senden, wie ernst die Lage ist«, erklärte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle.