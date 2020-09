Anregung, es besser zu machen

THEATER PROVINZ KOSMOS Förderkreis e.V. »Weg auf die Bühnen geebnet«: »Wir spielen Hacks«-Vorstellung am 21. März 2018 im Theater »Kirschgarten« in Moskau (Regie: Larissa Maslowa, Übersetzung Ella Wengerowa), v. l.: Maslowa, Andrej und Alexej Samoilow

Für ihre Übersetzung von Gedichten Peters Hacks’ erhält Ella Wengerowa an diesem Dienstag den Goethe-Förderpreis 2020 des Moskauer Goethe-Instituts. Die Germanistin und frühere Professorin an der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität hat einen Großteil der Werke von Peter Hacks (1928–2003) ins Russische übertragen, damit auch seinen Dramen den Weg auf die russischen Bühnen bereitet. Im Folgenden dokumentieren wir Auszüge aus ihrer Dankesrede und ihrem Nachwort zur bilingualen Ausgabe der Hacks-Gedichte. (jW)

Das heutige Theater hat uns sehr viel zu zeigen, fast immer, was zu betrachten peinlich ist, aber es hat uns zu wenig zu sagen. Es ist kein Kunsttempel mehr, denn Katharsis und poetisches Wort sind aus ihm verschwunden. Aber jedes klassische Drama, so Hacks, ist poetisches Drama. Und früher oder später wird das Publikum das Theater ohne Katharsis und Poesie satt haben. (…) Kurz vor seinem Tod schickte mir Hacks seine gesammelten Werke in 15 Bänden. Wenn unsere Nachkommen an geistigem Durst darben, können sie ihn aus dieser reinsten Quelle stillen. Nein, ich irre mich nicht. Die Quelle ist wirklich sauber.

Und sagen Sie mir bitte nicht, dass Hacks ein Marxist, Stalinist, Utopist, Provokateur und beinahe Feind des deutschen Volkes war. Alle Klassiker hatten ihre politischen Vorlieben. Wenn wir sie aus der illusorischen Höhe unserer historischen Erfahrung betrachten, sehen wir deutlich ihre politischen Wahnvorstellungen, aber auch die politischen Wahnvorstellungen jedes Volkes. Moses brachte dem Volk das vom Herrn diktierte Wort, und das Volk tanzte lieber um das Goldene Kalb. Wer von ihnen irrte? Die Geschichte der Weltliteratur ist eine vom Konflikt zwischen den Dichtern und ihrem Land, dem Monarchen oder Volk. Die Russen rissen das Kreuz aus Puschkins Grabstein, verrieten Dostojewski, exkommunizierten Tolstoi, erschossen Mandelstam und Gumiljow, trieben Zwetajewa zum Selbstmord, beleidigten Achmatowa und verbannten Brodsky. Die Deutschen waren wütend auf Goethe wegen dessen Sympathie für Napoleon, verbrannten Heines Bücher, zwangen Thomas Mann und Brecht zur Auswanderung. Und sie boykottieren Hacks.

Dem jungen Hacks wurde fast so viel Ruhm und Erfolg gegeben wie er Talent besaß. Für eine Weile fühlte er sich sogar als Liebling des Schicksals. Aber kann irgendein Genie seine Tage im Einklang mit der Welt beenden? Und die tragische Enttäuschung des großen Dichters über seine Landsleute ist keine Ausnahme, sondern die Regel.

Und die Leute? Manchmal errichten sie dem Dichter ein Denkmal, manchmal werfen sie seinen Sarg aus dem Pantheon, und doch bringen sie ihn wieder dahin zurück. Und das Dichterwort strahlt erneut seine Wahrheit aus.

Wird das poetische Wort auch künftig seine Energie behalten? Es überlebte Zeiten von Kriegen und Chaos. Wird es auch die Ära von Geschwätz und Zwietracht des Internets überleben? Wird es nicht für immer schweigen unter dem Gewicht flüchtiger Bilder? Wird es nicht übertönt vom Kreischen der Mobiltelefone, vom Summen der Flugzeuge und Überschallraketen, von den Schreien der Fußballfans und religiösen Fanatiker, vom Murmeln der Hellseher, vom Lärm des Showbusiness, vom Rascheln der Autoreifen und Banknoten?

Die Hoffnung stirbt, bekanntlich, zuletzt. Und jede Nation schöpft ihre letzte Hoffnung nur aus einer Quelle – ihrer Sprache. Es gibt eine Sprache, also gibt es ein Volk. Puschkin setzt ein sicheres Gleichheitszeichen zwischen diese Begriffe. (…) Wie Puschkin, als russischer Horaz, Voltaire, Mérimée, Scott, Shakespeare, Goethe die perfekteste Schöpfung der russischen Sprache war, wurde der deutsche Horaz, Voltaire, Shakespeare, Molière und Puschkin: Peter Hacks. Die Geschichte des deutschen Dramas war arm an Komödien. Sie hatte keinen Dramatiker von solch komischer Begabung wie Aristophanes, Plautus, Molière, Shaw oder Ostrowski. Jetzt hat sie Peter Hacks. Die deutsche Sprache schuf ihn, diktierte ihm jede Zeile. Sie schlug Reime vor, legte poetische Dimensionen fest, diktierte Alliterationen, präsentierte Metaphern. Hacks’ große Leistung war die Rolle des Bewahrers des klassischen Deutsch im 20. Jahrhundert. Denn neben dieser gibt es in Europa keine einzige Sprache mehr, die solch harmonische, logische, symmetrische verbale Paradigmen, eine so ausgefeilte Syntax, eine solche Auswahl an Modalelementen und Fülle rhythmischer Tricks aufweist. Und gerade in der Musikalität der verbalen Paradigmen und der hohen Qualität des modalen »Schmier«-Materials liegt die Quelle des deutschen Verses. Und Hacks dachte und dichtete unter der starken Strahlung seiner anspruchsvollen Sprache. (…)

Meine Übersetzungen seiner Lyrik sind deutlich schwächer als die Originale, so ist die Wirkung auf russische Leser oder Hörer nicht zu vergleichen mit jener auf Deutsche, jedenfalls solche, die für Dichtkunst empfänglich sind. Einige Autoritäten behaupten, dass Gedichte zu übersetzen unmöglich sei. Darum solle man es nicht erst versuchen. Ich übersetze, damit irgendwer durch die Wirkung einer Metapher angeregt wird, es besser als ich zu machen.

Und trotzdem: nach einer Veranstaltung im Moskauer Theaterzentrum »Kirschgarten« anlässlich des 90. Geburtstages von Hacks, wo einige seiner Gedichte auf Russisch vorgetragen worden waren, sagte mir ein unbekannter junger Mann: »Es waren ja Gedichte über die Liebe …«