Siemens Energy geht an die Frankfurter Börse

Frankfurt am Main. Der nach der Umstrukturierung von Siemens entstandene Konzern Siemens Energy gab am Montag sein Börsendebüt. Der erste Aktienkurs für die abgespaltene Energietechniksparte von Siemens ist an der Frankfurter Börse mit 22,01 Euro festgestellt worden. Damit kommt das rote Zahlen schreibende Unternehmen auf einen Börsenwert von rund 16 Milliarden Euro, weit weniger, als die Analysten ihm im Schnitt zugetraut haben – und weniger als der Buchwert, den die Wirtschaftsprüfer für Siemens Energy bei der Abspaltung ermittelt hatten. Der Siemens-Konzern konzentriert sich nach der Abspaltung der Energiesparte auf seine margenstarken Geschäfte mit der Automatisierung. (Reuters/jW)