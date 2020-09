Genf führt Mindestlohn von 21 Euro ein

Genf. In Genf in der Schweiz gilt ein neuer Mindestlohn von rund 21 Euro pro Stunde. Das entspricht bei einem Vollzeitjob mit den dort üblichen 42 Stunden pro Woche einem Gehalt von 3.800 Euro brutto im Monat. Die Wähler stimmten bei einer Volksabstimmung zum Stundenlohn am Sonntag diesem Vorschlag zu. Mit weniger als diesen 21 Euro Stundenlohn sei nach Ansichten der Gewerkschaften kein Leben in Würde möglich. In Genf sind die Lebenshaltungskosten sehr hoch. Die für Grundnahrungsmittel sind doppelt so hoch wie in der BRD. Hier liegt der Mindestlohn bei 9,35 Euro. (dpa/jW)