Aufruf zur Demo gegen Neonazis

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In einer Erklärung rief das Berliner »Bündnis gegen rechts« dazu auf, einen Neonaziaufmarsch am 3. Oktober zu blockieren:

Am 3. Oktober will die Partei »Der III. Weg« in Berlin-Hohenschönhausen aufmarschieren. Der »III. Weg« ist eine neonazistische Kleinstpartei, und ihre Mitglieder sind bekennende Anhänger*innen des Nazismus. Sie waren vorher größtenteils in inzwischen verbotenen Nazikameradschaften organisiert. »Bei Veranstaltungen der Partei ›Der III. Weg‹ besteht kein Zweifel: Das sind ganz klar Nazis, die sich auch selbst als nationale Sozialisten bezeichnen«, so Élodie Arnauld, Pressesprecherin des Berliner Bündnisses gegen rechts. »Wo diese Partei aufmarschiert, wird ein Klima der Angst und Gewalt gegen Migrant*innen, Andersdenkende und Anderslebende erzeugt.«

(…) Dieser Aufmarsch wird nicht unwidersprochen bleiben. Zusammen mit den Lichtenberger Initiativen »Licht-Blicke – Netzwerk für Demokratie und Toleranz« und »Bunter Wind« organisiert ein zivilgesellschaftliches Bündnis von antifaschistischen und antirassistischen Organisationen, Gruppen und Parteien Gegenproteste. Verschiedene Akteure rufen zur Blockade des Marsches auf. Auch die »Omas gegen rechts« werden sich den Nazis in den Weg stellen. »Wir werden nicht zulassen, dass Berlin zu einem zentralen Aufmarschort von Neonazis und Rassist*innen wird. Mit vielfältigen Protesten und Blockaden werden wir den Nazis keinen Meter überlassen. Von uns wird dabei keine Eskalation ausgehen. (…) Das Einhalten von Hygieneregeln, wie das Tragen von Masken, ist für uns Ausdruck der Solidarität«, so Arnauld.

Die zentrale Gegenkundgebung wird am Linden-Center ab 13 Uhr in Sichtweite des NaziaAufmarsches stattfinden, eine weitere Kundgebung startet bereits ab 11 Uhr an der Ecke Zingster Straße/Ribnitzer Straße. Eine Anreise, ausgehend vom Ostkreuz, ist für 11 Uhr am Eingang Sonntagstraße geplant. Weitere Treffpunkte für eine gemeinsame Anreise weiterer Akteure werden im Verlauf der Woche bekanntgegeben. Élodie Arnauld: »Am 3.10. wird sich zeigen, dass Nazis in Berlin nirgendwo die Straßen gehören. Unsere Antwort auf Rassismus, Antisemitismus und blanken Hass sind Vielfalt und Solidarität.«

ATTAC wird die Gesundheitsministerkonferenz in Berlin am Mittwoch mit einer Protestaktion begleiten, wie das Netzwerk am Montag mitteilte:

»Private Profite gefährden die Gesundheit: Fallpauschalen abschaffen, Lohndumping beenden«, fordern Globalisierungskritiker*innen von ATTAC am Mittwoch mit einer Aktion bei der Konferenz der Gesundheitsminister*innen in Berlin. ATTAC setzt sich für einen Systemwechsel bei der Finanzierung von Krankenhäusern ein: Ziel ist die Abschaffung der Fallpauschalen und die Rekommunalisierung der Krankenhäuser. Kliniken dürfen keine profitgetriebenen Unternehmen sein, sondern müssen für die Behandlung von Kranken kostendeckend bezahlt werden. Öffentliche Daseinsvorsorge verträgt sich nicht mit der Erwirtschaftung von Gewinnen aus dem Betrieb von privaten Krankenhäusern. Die Beschäftigten müssen zudem angemessen bezahlt und Dumpinglöhnen muss ein Riegel vorgeschoben werden. Nach der Aktion um 11 Uhr am Hotel Bristol, Fasanenstraße/Ecke Kurfürstendamm in Berlin, schließen sich die ATTAC-Aktivist*innen um 12 Uhr einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi am selben Ort an.