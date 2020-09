Kriegsopfer außen vor

Ali Hashisho/Reuters Drei von Millionen: Syrisches Flüchtlingslager nahe der südlibanesischen Stadt Wazzani (14. März)

Die jährliche UN-Vollversammlung bot 75 Jahre lang Politikern und Beratern ihrer Mitgliedstaaten Gelegenheit, in den zahlreichen Nebenräumen direkt und persönlich, bilateral oder in Gruppen über Konflikte, Krisen, Kriege, über Vereinbarungen und Strategien zu diskutieren.

In diesem Jahr stehen nicht die drängenden, ungelösten Krisen und Kriege in aller Welt und die Spannungen zwischen Groß- und Regionalmächten auf der Tagesordnung. Es geht um das Coronavirus und den Machtkampf zwischen USA und China. US-Präsident Donald Trump teilte in Richtung Beijing, Moskau und Teheran aus, dabei ist es die sich selbst als »Weltmacht Nummer eins« wahrnehmende Nation, die direkt und indirekt für Millionen Flüchtlinge und Inlandsvertriebene in acht der blutigsten Kriege seit dem 11. September 2001 verantwortlich ist.

Eine am 21. September veröffentlichte Studie des Watson Instituts für internationale und öffentliche Angelegenheiten an der US-amerikanischen Brown Universität kommt zu dem Ergebnis, dass die US-geführten »Antiterrorkriege« weltweit nach verhaltenen Schätzungen 37 Millionen Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat gezwungen haben. Die tatsächliche Zahl könnte allerdings bis zu 59 Millionen betragen, so die Studie »Creating Refugees« (Flüchtlinge schaffen, Vertreibung durch US-Kriege nach dem 11. September 2001) des Instituts – und damit mehr als jeder andere Krieg oder jede Katastrophe seit 1900, den Zweiten Weltkrieg ausgenommen.

Der Mittlere Osten, wo es seit 1945 die größte Zahl von Geflüchteten gibt, trägt dabei die schwerste Last. 9,2 Millionen zur Flucht genötigte Menschen im Irak, 7,1 Millionen Inlandsvertriebene und Flüchtlinge aus Syrien verzeichnet die Studie, die im Rahmen von Untersuchungen über die Kosten des Krieges seit 2001 erstellt wurde. Angesichts dieser hohen Zahlen stellen die Autoren und Autorinnen die Frage: »Wer trägt die Verantwortung für die Wiedergutmachung des Schadens, der den Vertriebenen zugefügt wurde?« Dieser wichtige Punkt spielt bei der diesjährigen UN-Vollversammlung keine Rolle. Die Menschen in Syrien, in den palästinensischen Flüchtlingslagern, im Irak oder im Libanon und in den besetzten palästinensischen Gebieten stehen im Abseits.

Syrien und der Konflikt um das Land sind seit Beginn des Krieges 2011 in vielen Gremien der Vereinten Nationen präsent. Mal geht es um die Lage der Menschenrechte, mal geht es um angeblich noch vorhandene chemische Waffen, die Syrien bereits 2012 an die Organisation zum Schutz vor Chemiewaffen (OPCW) zur Vernichtung übergeben hatte. 2016 erhielt Damaskus die Bestätigung, alle registrierten Chemiewaffen vernichtet zu haben, dennoch hält sich hartnäckig das Gerücht, das Land habe weitere solche Waffen versteckt oder produziere sie sogar. Beweise für diese Angaben, die meist von »namentlich nicht genannten Geheimdienstquellen« stammen, gibt es nicht. Doch interessierte Kreise in der UNO bringen das Thema immer wieder auf die Tagesordnung.

Dutzende UN-Hilfsorganisationen bringen seit Beginn des Krieges vor zehn Jahren Hilfspakete zu Menschen, die alles verloren haben. Weil sie – wie das humanitäre Völkerrecht es vorsieht – von Damaskus aus und mit Zustimmung der syrischen Regierung operieren, wirft man ihnen Korruption vor und dass sie einen »Diktator« unterstützten, »der sein eigenes Volk umbringt«.

Der UN-Sicherheitsrat beschäftigt sich turnusmäßig einmal im Monat mit der humanitären und politischen Lage in Syrien. Zu ersterer referiert meist Mark Lowcock, der Generalsekretär von OCHA, der UN-Organisation für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten und Nothilfe. Nach der öffentlichen Sitzung, die über den Fernsehkanal der UNO im Internet verfolgt werden kann, werden die Monitore für die Öffentlichkeit ausgeschaltet und es geht »hinter verschlossenen Türen« weiter.

Für die politische Lage ergreift der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, das Wort. Er ist der dritte UN-Diplomat in diesem Amt. Unter dem Dach der Vereinten Nationen in Genf soll er Vertreter der syrischen Regierung und von der UNO ausgewählte Vertreter von Oppositionsgruppen zusammenbringen. Die Treffen basieren auf der UN-Sicherheitsratsresolution 2254 aus dem Jahr 2015. Deren Vorläufer war das Genfer Abkommen 2012, das die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton unterschrieb, um es unmittelbar danach an die Forderung zu knüpfen, dass erst der syrische Präsident Baschar Al-Assad abtreten müsse. Verhandlungen kommen nicht voran, dem militärischen ist ein Wirtschaftskrieg gefolgt, Sanktionen der EU und der USA bringen den Menschen Armut und Hunger, wie sie es nie gekannt haben.

Keines der internationalen Gremien, in denen über Syrien gesprochen werde, habe wirkliches Interesse daran, dass der Konflikt gelöst und der Krieg beendet werde, erklärte der Großmufti von Syrien, Ahmed Badreddin Hassoun, vergangenen Donnerstag im Gespräch mit jW in Damaskus: »Nicht die Arabische Liga, nicht der UN-Sicherheitsrat«. Selbst wenn einige der Mitgliedstaaten der UNO eine Lösung für Syrien erreichen wollten, müssten sie sich den Interessen des militärisch-industriellen Komplexes beugen, der von europäischen Ländern, von den USA, Israel und den Golfstaaten kontrolliert werde. »Ihr Interesse ist Krieg und nicht Frieden«, so Hassoun. »Alle Menschen hier in der Region bezahlen dafür einen hohen Preis.«