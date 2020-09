Wahrheit unter Verschluss

Christian-Ditsch.de Im Kampf gegen Faschismus sind Staat und Polizei keine geeigneten Verbündeten (Berlin, 30.8.2020)

Die Opfer und ihre Angehörigen werden weiter auf Aufklärung warten müssen. Berliner Polizei und Senat haben erneut unter Beweis gestellt, dass sie mit ihren Ermittlungen zu den zahlreichen Brandanschlägen und Bedrohungen gegen Linke im Bezirk Neukölln nicht vorangekommen sind. Dort werden bislang mindestens 72 Taten der rechten Anschlagsserie zugerechnet.

Ihr bisheriges Versagen wurde den Ermittlern dabei von den eigenen Kollegen bescheinigt. Für verschiedene Aspekte des Neukölln-Komplexes habe man nämlich bis heute keinerlei handfeste Beweise ermitteln können, wie aus dem Abschlussbericht der Sonderkommission »Fokus« hervorgeht, den Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses vorstellten. Die 42köpfige Komission wurde 2019 bei der Kriminalpolizei eigens eingerichtet, um die Ermittlungsarbeit polizeiintern aufzuarbeiten.

Den gesamten Abschlussbericht bekommen nur Mitglieder des Ausschusses zu Gesicht. Das Dokument wurde als »Verschlusssache« eingestuft, wie Geisel am Montag im Ausschuss erklärte. In der Sitzung wurde deshalb nur aus einer wenige Seiten lange Zusammenfassung zitiert, was mehrere Ausschussmitglieder – unter anderem von Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen – deutlich kritisierten. Geisel will den Abschlussbericht nicht so gedeutet wissen, »dass die Dinge nunmehr abgeschlossen sind«. Zudem zeige das Dokument, dass es kein »rechtsextremes Netzwerk« in Neukölln gebe. Geisel kündigte an, gemeinsam mit Jusitzsenator Dirk Behrendt (Bündnis 90/Die Grünen) an diesem Dienstag dem Senat das Einsetzen einer unabhängigen Expertenkommission vorzuschlagen.

Polizeipräsidentin Slowik referierte anschließend, was im Neukölln-Komplex alles nicht bewiesen werden kann. Dazu zählt der Verdacht, dass ein mittlerweile abgezogener Staatsanwalt aufgrund einer mutmaßlichen AfD-Mitgliedschaft befangen gewesen sei. Auch habe man keine Erkenntnisse darüber, dass durch mutmaßliches Verraten von Dienstgeheimnissen beispielsweise in rechten Chatgruppen Ermittlungen behindert worden waren. Der Verdacht gegen einen Polizisten, an der Anschlagsserie beteiligt zu sein, habe sich ebenfalls nicht erhärten lassen können. Mit Blick auf die Brandstiftungen verstieg sich die Polizeipräsidentin schließlich zur Aussage, dass in Berlin allgemein oft Fahrzeuge angezündet würden und dabei häufig weder Zeugen noch materielle Beweise zur Verfügung stünden. Slowik wies schließlich den Vorwurf entschieden zurück, dass die Polizei auf dem rechten Auge blind sei.

Die Ermittler rechnen mittlerweile neun weitere Brandstiftungen an Kraftfahrzeugen der Anschlagsserie zu, damit sind es 23. Das hatte der RBB am Sonntag mit Verweis auf das vollständige Abschlussdokument berichtet. Demnach spricht aus Sicht der Polizei allerdings nicht mehr als eine »hohe kriminalistische Wahrscheinlichkeit« dafür, dass die Neonazis Sebastian T., Tilo P. und Julian B. für den rechten Terror in Neukölln verantwortlich sind.

Während Geisel in Berlin den bislang fruchtlosen Ermittlungsaufwand verteidigte, verständigten sich bei einer »Sicherheitskonferenz« in Leipzig am Montag sein Innenstaatssekretär und die Ressortchefs aus Sachsen, Thüringen und Brandenburg auf eine engere Zusammenarbeit bei der Aufklärung rechter Umtriebe in der Polizei sowie auf ein gemeinsames Vorgehen gegen Immobilienkäufe durch Neonazis im ländlichen Raum.