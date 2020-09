Leipzig: Extrem rechter Polizeibeamter suspendiert

Hendrik Schmidt/dpa Polizeipräsident Torsten Schultze

Leipzig. Gegen einen Leipziger Polizisten wird wegen extrem rechter und rassistischer Äußerungen in einem Chat ermittelt. Der Beamte sei am Freitag mit sofortiger Wirkung von den Dienstgeschäften ausgeschlossen worden, teilte die Polizei mit. Es bestehe ein »dringender Verdacht«. Die Polizeidirektion sei am Donnerstag vom Landeskriminalamt in Baden-Württemberg über den Chatverlauf informiert worden. Nähere Angaben zu dem Beamten machte die Polizei nicht.

Leipzigs Polizeipräsident Torsten Schultze erklärte, er sei »sehr enttäuscht«. Extrem rechtes Gedankengut in den Reihen der Ordnungshüter dürfe »nicht kleingeredet werden«. Der Polizeivollzugsbeamte müsse mit strafrechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen rechnen. Die »Soko Rex« des Landeskriminalamtes habe die Ermittlungen übernommen. (dpa/jW)