Airbus: Erste Tarifrunde ergebnislos vertagt

Georg Wendt/dpa

Hamburg. Die IG Metall und das Management des Flugzeugbauers Airbus haben die erste Runde der Tarifverhandlungen zur Rettung von Arbeitsplätzen ergebnislos vertagt. Als neuen Termin sei der 2. Oktober vereinbart worden, sagte IG Metall-Verhandlungsführer Carsten Bremer am Donnerstag der dpa. Die Gewerkschaft habe bei der ersten Verhandlungsrunde ihre Forderungen vorgestellt und begründet.

Vor dem Hintergrund der Coronakrise hatte Airbus Ende Juni angekündigt, weltweit 15.000 der rund 90.000 Jobs in der Verkehrsflugzeugsparte zu streichen, mehr als 5.000 davon in Deutschland. Rund 3.000 Jobs seien in Norddeutschland betroffen. Das Kürzungsprogramm soll Konzernangaben zufolge bis Sommer 2021 umgesetzt werden. (dpa/jW)