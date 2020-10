picture alliance/ullstein bild Dora Benjamin (um 1930)

Die Zeitung des Kapitals und Patriarchats, die FAZ, brachte selbstverständlich einen Verriss. Und natürlich kam der von einem Mann: Wolfgang Matz. Die wichtigste Frau im Leben Walter Benjamins endlich der Dunkelheit entrissen und dann auch noch als »genial« bezeichnet zu haben, das war dann doch etwas zu viel.

Es geht um die (Doppel-)Biographie über Dora und Walter Benjamin von Eva Weissweiler. Nun, man könnte kritisieren, dass es keine Doppel-, sondern eher eine Zwei-Drittel/Ein-Drittel-Biographie ist. Aber Walter Benjamin hat ja schon so viele Biographen gefunden, da darf man das Schwergewicht auch einmal auf Dora Benjamin, geborene Kellner, legen. Die war schön, klug und begabt. Eine ihrer Begabungen zeigte sich darin, einen verschrobenen Literaten am Leben zu erhalten. Und wäre sie in Portbou 1940 »bei ihm gewesen«, als Benjamin, auf der Flucht vor dem deutschen Faschismus, in den Tod ging, »er wäre nicht gestorben« – das schrieb sie selbst. Sie sah sich als eine, die »ihn fähig zum Leben« machte, also als literaturbegabte Lebensretterin. Das ist schon mal genial.

Beide stammten aus assimilierten jüdischen Familien des Bürgertums, beide standen dem Zionismus kritisch gegenüber. Beide hatten sich früh gegen die bürgerliche Begeisterung für den Ersten Weltkrieg positioniert. Walter Benjamin war von der Kriegsgegnerschaft Rosa Luxemburgs beeindruckt, dachte nicht daran, sich freiwillig zu melden und schaffte es immer wieder, nicht einberufen zu werden. Dora Benjamin wurde durch den Selbstmord von Clara Haber – Ehefrau von Fritz Haber, einer der »Väter des Gaskrieges« – tief erschüttert. 1930 schrieb sie den pazifistischen Roman »Gas gegen Gas«.

Dora brachte eine hübsche Mitgift in die Ehe mit Walter Benjamin, die von 1917 bis 1930 hielt. Die Mitgift war bald verbraucht. Beide mussten, beide wollten schreiben. Nur verdiente sie etwas mit dem, was sie schrieb, Benjamin nicht. Das ist noch kein Urteil über die Qualität ihrer Texte. Aber was Weissweiler an Zitaten anbietet, kann sich sehen lassen. Dagegen hat mich Walter Benjamins »Passagen-Werk« einst gelangweilt, ich bin nicht weit gekommen. Aber sicherlich ist diese grenzenlos ungeordnete Ordnung große Literatur. Nur: Wer hat es wirklich gelesen? Große Literatur darf die von Dora Benjamin nicht sein. FAZ-Beweis: Die Frau schrieb für Frauenzeitschriften, gab auch mal nützliche Tipps und ernährte damit auch noch ihren Mann.

Eva Weissweiler ist nicht die einzige, die vergessene Frauen seit Jahren in unser Gedächtnis zurückholt – das macht sie dem Autor eines solchen Blatts natürlich verdächtig. Dagegen stört nicht, dass Benjamin wegen einer Frau, Asja Lacis, die ihn auflaufen ließ und reinlegte, die Scheidung von Dora einreichte und seine Ernährerin mit Dreck bewarf. Er redet von »umkämpfter Scheidung«. Und erwähnt dabei nicht, dass Dora angemessen zurückwarf, mit Tatsachen – und, fast ein Wunder, das Gericht gab ihr recht. Benjamin stand danach ohne Hosen da.

Lieber nimmt der FAZ-Rezensent Lacis in Schutz und versteigt sich zu der Behauptung, ohne Walter würde man von Dora nie etwas gehört haben. Vielleicht wäre es aber sogar umgekehrt gewesen? Ohne Dora kein berühmter Walter Benjamin? Zurück zu Eva Weissweilers Buch. Es ist aus den Quellen geschrieben. Sie korrigiert so manches Klischee über Benjamin, ist also gar nicht gegen ihn. Aber mehr noch versteht sie seine Frau, die auch noch das gemeinsame Kind der beiden, Stefan, durchbringt. Matz wirft Weissweiler vor, sie interpretiere ihre Quellen recht eigentümlich. Macht man das nicht immer? Aber sie benutzt wenigstens Quellen. Im Gegensatz zu manch anderem Benjamin-Freund. Sie kann ihr Material ordnen, besser als Benjamin. Und sie kann schreiben, wie Dora. Ich kannte Dora Benjamin vorher nicht. Jetzt hätte ich sie gerne kennengelernt. Eva Weissweiler hat sie mir nahe gebracht – eine schon vor hundert Jahren emanzipierte Frau. Ihr Mann näherte sich ihr bald nach der Scheidung wieder an. Er brauchte wohl diese Nähe, um selbst produzieren zu können. Sie hat dabei von seiner Produktionsweise nicht viel abbekommen. Dass sie dennoch lesbare Literatur produzierte, geht allein schon aus der Tatsache hervor, dass diese lange missachtet wurde.

Eva Weissweiler rettet hier eine als »böse Frau« verspottete Autorin. Und sie darf durchaus auch eine Frau, die tatsächlich recht böse war, als solche bezeichnen: Asja Lacis. Aber auch das wird ihr angekreidet. Lehrsatz: Greife nie ein »Genie« an. Und versuche nie, eine Frau zu einem zu machen. Eva Weissweiler lässt sich davon hoffentlich nicht beeindrucken und schreibt weiter, um noch viele Frauen wie Dora Benjamin zu »retten«. Wäre Dora Benjamin in Portbou dabei gewesen, hätte Walter Benjamin sein Passagen-Werk vollenden können. Oder wenigstens bis zum Gehtnichtmehr weiterschreiben. So blieb es Fragment. Dora Benjamin rettete sich vor dem deutschen Vernichtungskrieg gegen die Juden nach Großbritannien.