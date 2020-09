Nachschlag: Reichgedeckter Tisch

Hartmut Reeh/dpa Der ehemalige Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder

Jetzt gibt es also das erste deutsche »True Crime«-Format – bei Netflix; der US-Streaminganbieter hat für den Vierteiler tief in die Tasche gegriffen. Unterschiede zur herkömmlichen Doku bestehen vornehmlich darin, dass hier ausschweifend spekuliert wird: Wer hat den hochprofessionellen Scharfschützeneinsatz gegen den früheren Treuhand-Chef zu verantworten? Die RAF, die am Tatort ein visionäres Bekennerschreiben hinerließ, oder doch ein Kommando der Stasi, oder »westliche Mächte«? Die Antwort bleibt weiter offen. Spannend ist die Schilderung der gesellschaftlichen Umstände. Da ist zum Beispiel Thilo Sarrazin, der die DDR mit einem Käse vergleicht, der reife, dann aber »dem Verzehr zugeführt« werden müsse, »sonst fängt er an zu stinken«. Mit »Verzehr« meint er den schnellen Anschluss der Republik. Letztlich nutzte der Tod Rohwedders vor allem der Bonner Regierung, die nach dem Mord die Massendemonstrationen im Osten gegen den Raubzug des Westens zu diffamieren wusste. (mme)