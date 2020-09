jW

Kein Erfolg

Zu jW vom 24.9.: »Post: Verdi erzielt Lohnplus von fünf Prozent«

In der Meldung steht, dass Verdi bei der Deutschen Post AG eine fünfprozentige Tarifsteigerung erreicht habe. Die fünf Prozent gibt es aber nur auf eine Laufzeit von 28 Monaten. Das bedeutet 2,14 Prozent pro Jahr. Und das bei einem Konzern, der laut »Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung« 2020 einen Gewinnvortrag von 5.062.170.477,63 Euro hat. Das Verhältnis von Vorstands- zu Beschäftigtenvergütungen beträgt 159 zu eins. Auch gehört die Post AG zu den Gewinnern der Coronakrise, mit 40 Prozent mehr Paketbeförderungen durch ihren Zulieferer DHL. Da wären selbst 10.000 Euro Lohnerhöhung pro Jahr für die 140.000 Tarifbeschäftigten drin. Auch wurde der Tarifabschluss von Verdi putschartig vollzogen. Nach den Verhandlungen von Montag und Dienstag stimmte die Tarifkommission am Mittwoch einstimmig zu (Opposition? Fehlanzeige). Die Gewerkschaftsmitglieder werden offenbar nicht dazu befragt.

Bernd Kevesligeti, per E-Mail

Falsche Analyse

Zu jW vom 24.9.: »Jahrhundertwitz des Tages: Michail Gorbatschow«

(…) Es wäre ja mal ganz nett, wenn die sogenannten Linken sich in ihrer »Analyse eigener Fehler« auf die materialistischen Grundlagen zumindest eines Teils ihrer Theorietradition beziehen würden. Gerade an den Stellen, wo es schmerzhaft wird. Die Behauptung, die UdSSR sei wegen einer Person und ihres Umfelds zu ihrem Ende gekommen, ist eine Albernheit, was einem Historiker klar sein dürfte. Dreißig Jahre sind vergangen, und es fällt Linken nichts ein, als ein durch und durch bürgerliches »Blame-Game« zu spielen?! Dann mal los, vorwärts, die Bedeutungslosigkeit, die wartet bekanntlich nicht.

Simon Berger, Onlinekommentar

Nicht lustig

Zu jW vom 24.9.: »Jahrhundertwitz des Tages: Michail Gorbatschow«

Die KPdSU und ihre Bruderparteien haben Michail Gorbatschow hervorgebracht, und es gilt zu untersuchen, wie das möglich war. Er war ja nicht allein und alles andere als ein »Jahrhundertwitz«. Zählten nicht viele der großen und kleinen »Oli­garchen« einmal zu denselben Hoffnungskadern? Ein Denkmal für Gorbatschow zu errichten ist völlig richtig, wenn es als ein »Denk-mal« gesehen wird, eine Aufforderung zur Reflexion darüber, welche verführerische und korrumpierende Kraft der Kapitalismus ausüben kann – zumal auf privilegierte Funktionäre. Vielleicht sollte Gregor Gysi (…) einen Blumenstrauß niederlegen.

Gerhard Oberkofler, per E-Mail

Rechter Populismus

Zu jW vom 23.9.: »›Wir kriegen euch!‹«

(…) Die sogenannte Krawallnacht von Stuttgart (gemeint ist die Nacht vom 20. auf den 21. Juni, in der die Situation nach einer Drogenkontrolle eskaliert war, jW) zieht einen ganzen Maßnahmenkatalog nach sich: mehr Überwachung, mehr Ausrüstung, um gegen »Krawallmacher« noch »effektiver«, also brachialer, vorgehen zu können. Was man ja schon für überzogen halten kann, es ist ja nicht so, dass derartiges wie jene Geschehnisse wöchentlich stattfindet. Also, warum nach einer bisher relativ singulären Erscheinung direkt grundlegende Maßnahmen treffen? Der Verdacht liegt natürlich nahe, dass es rein populistisch motiviert ist: dem »Volkswillen« geben, was er verlangt. Es richtet sich ja gegen Migranten und Sprösslinge der Unterschicht, nicht gegen die feisten Mittel- und Oberschichtsschwaben. Die rechtsterroristischen Morde wie in Halle, Hanau und selbst der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (in ersteren Fällen hat es ja »nur« gewöhnliche Menschen, meist sogar »nur« Migranten getroffen, da fühlt sich ein deutscher Politiker wohl weniger stark betroffen, im Fall von Lübcke hingegen hat es einen von ihnen erwischt) haben hingegen praktisch keine (Sofort-)Maßnahmen nach sich gezogen, nur Trauergottesdienste, warme Worte und Appelle. Ja, und warum ist das so? Könnte wiederum daran liegen, dass sich die deutsche Mittel- und Oberschicht durch Rechtsterrorismus nicht bedroht oder angegriffen fühlt (trotz Lübcke … Aber er war halt auch ein »Volksverräter« …). Sie sind ja nicht die Zielscheibe (…). Die Migranten und Linken können ruhig protestieren und herumkrakeelen, aber es bleibt alles, wie es ist. Ach ja, ich vergaß, ich glaube, die wesentliche Reaktion war die personelle Aufstockung des Verfassungsschutzes, was von jedem, der politisch links von dessen Exchef Hans-Georg Maaßen steht, nur als zynisch begriffen werden kann.

Ralf Schuster, Onlinekommentar

Ins rechte Licht

Zu jW vom 17.9.: »Geschwiegen«

Die Initiative zur Umbenennung der Pacelli­allee in Berlin ist begrüßenswert und überfällig. Eugenio Pacelli war nicht nur an vorderster Stelle für das Reichskonkordat verantwortlich, durch welches Hitler international salonfähig gemacht wurde, er trägt auch zusammen mit dem katholischen Parteivorsitzenden und Theologen Ludwig Kaas Verantwortung für den Richtungswechsel des Zentrums nach rechts und damit für das Ermächtigungsgesetz, mit welchem die Kurie ihre Erzfeinde, Liberalismus und Kommunismus, aus dem Wege schaffen wollte. Eine Woche nach dem Überfall auf die Sowjetunion sprach Pacelli – als Papst Pius XII. – im Radio von Lichtblicken, die das Herz zu großen, heiligen Erwartungen erheben, sprach von der Verteidigung der christlichen Kultur und der zuversichtlichen Hoffnung auf ihren Triumph. Erst nachdem Hitlers Kriegsglück gekippt war, wurde er vorsichtiger und arbeitete auf einen Separatfrieden der Westalliierten mit Hitler gegen die Sowjetunion hin. Seine Proteste gegen die Nazis beschränkten sich auf die Verletzung katholischer Interessen. Es ging um den ideologischen Primat, nicht um Humanität, vom 2.000jährigen christlichen Antijudaismus ganz zu schweigen. Ja, es wird Zeit, dass Pacelli und die katholische Kirche ins rechte historische Licht gerückt werden.

Dr. Peter Gorenflos, Berlin