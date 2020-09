Einige Runden

Die französisch-georgische Koproduktion »Dasatskisi« (Englisch: Beginning) hat beim Filmfestival in der nordspanischen Stadt San Sebastián mehrere Preise erhalten. Das Drama über die Unterdrückung einer Frau und ihre innere Wandlung wurde zum besten Film gekürt. Die junge Regisseurin Dea Kulumbegaschwili erhielt den Preis für die beste Regie, Hauptdarstellerin Ia Sukhitaschwili wurde als beste Schauspielerin geehrt. Ein Spezialpreis der Jury ging an den von Johnny Depp produzierten Dokumentarfilm »Crock of Gold: A Few Rounds with Shane Mac­Gowan«, mit dem Regisseur Julian Temple an den Band­leader der Pogues erinnert. (dpa/jW)