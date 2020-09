Der Pelikan und die drei Ideale

Temelko Temelkov/Junafilm UG/Miramar film/dpa »Objektive Überforderung« (Katerina Lipovska, Nina Hoss und Adelia Ocleppo)

In ihrem Debüt »Tore tanzt« (2013) spann Katrin Gebbe 2013 eine Art Heiligenlegende. Sie erzählte einen realen Kriminalfall als christliches Martyrium. Das naive Opfer, ein Jesus Freak, erduldet das Verbrechen aus Menschenliebe. An das Thema Opferbereitschaft knüpft die 1983 geborene Filmemacherin nun mit ihrem zweiten Spielfilm »Pelikanblut« an. Anders als im Debüt ist hier zwar nie von Gott die Rede, doch der Titel verweist auf ein Christussymbol aus der mittelalterlichen Kunst, das eines Pelikans, der seinen Nachwuchs mit dem eigenen Blut füttert.

Wie in »Tore tanzt« bleibt die Vorgeschichte der Hauptfigur im Dunkeln (abgesehen von der Andeutung einer Narbe unterm rechten Auge). Das wirft allerdings die Frage auf, welches Ideal der Opferbereitschaft der Protagonistin zugrunde liegen mag. Ist es das konservative Ideal verklärter Mutterschaft? Das feministische Ideal weiblicher Emanzipation? Oder das (neo-)liberale Ideal einer schier unbegrenzten individuellen Eigenverantwortung?

Wiebke (Nina Hoss) betreibt einen Pferdehof, auf dem sie unter anderem eine Reiterstaffel der Polizei trainiert. Sie plant, wie man aus einem Dialog erfährt, den Bau von Gästezimmern. Außerdem zieht sie ihre Adoptivtochter Nikolina (Adelia Ocleppo) alleine groß und bereitet die Adoption eines zweiten Mädchens vor. Nachdem sie Raya (Katerina Lipovska) aus einem bulgarischen Waisenhaus geholt hat, scheint ihr Glück perfekt – bis das etwa fünf Jahre alte Kind eine erschreckende Aggressivität an den Tag legt. Die Konstellation bietet Gelegenheiten, dezente Horrorelemente einzustreuen, wobei die Regisseurin den dramaturgischen Besonderheiten ihres Drehbuchs stets Vorrang gibt, was schlicht bedeutet, dass sie behäbiger erzählt, als die Erfordernisse des reinen Genrekinos es zuließen.

In einer Nebenhandlung dressiert Wiebke behutsam ein widerspenstiges Polizeipferd, was offensichtlich ihr Bemühen spiegelt, die Probleme der durch frühkindliche Erfahrungen traumatisierten Raya in den Griff zu bekommen. Auch wenn die Pferdetrainerin und Adop­tivmutter dabei so sensibel wie resolut auftritt, stellt sich bald die Frage, wann die körperliche und mentale Belastungsgrenze der Beteiligten erreicht sein mag, die des Tieres, die des Kindes, aber auch die der Protagonistin.

Dass Wiebke die angestrengte Bewältigung beruflicher und privater Anforderungen als Emanzipationsleistung versteht, lässt ein kurzer Wortwechsel mit einem bulgarischen Taxifahrer erahnen. Auf dessen Frage, ob es in Deutschland denn keine Waisenkinder gebe, gibt sie zu Protokoll: »Berufstätige und alleinstehende Frauen dürfen bei uns nicht adoptieren.«

Die Westernhüte, Cowboystiefel und Jeanshemden, die Wiebke regelmäßig trägt, zitieren den Mythos des US-amerikanischen Westens, was die isolierte Abgeschiedenheit ihres Hofes als Ausdruck trotziger individueller Unabhängigkeit erscheinen lässt. Indianisch angehauchter Dekor, der sich vereinzelt im Haus befindet, dient schließlich dem Zweck, eine Wende der Handlung ins Metaphysische vorzubereiten. Das ist insofern konsequent, als ein vorheriger körperlicher Zusammenbruch der Protagonistin deren objektive Überforderung unter Beweis gestellt hat. Da Wiebke trotzdem meint, ihre Probleme mit Raya alleine lösen zu müssen, bleibt als Ausweg tatsächlich nur Hokuspokus.