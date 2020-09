Klangfarbe und Dramaturgie

Astrid Ackermann Weiß die ungewöhnlichen Spieltechniken einzusetzen: Rebecca Saunders

Werke der Gegenwart haben auf dem Musikfest Berlin immer schon einen wichtigen Platz eingenommen. Dieses Jahr mussten Gastspiele großbesetzter Orchester ausfallen, und damit rückte die Neue Musik mit ihren oft kleineren Ensembles in den Mittelpunkt. Ein Akzent lag mit immerhin 16 Kompositionen auf dem Schaffen der in Berlin lebenden Britin Rebecca Saunders, die auch in vergangenen Jahren schon mehrfach zu hören war. Es ist gegenüber vielen anderen ungerecht, aber wahrscheinlich zweckmäßig, bestimmte Künstler wiederholt vorzustellen, um so ein Publikum zu schaffen, das ihre Entwicklung verfolgt.

Eine Qualität der Werke von Saunders liegt darin, wie sie die Klangfarben der Instrumente verwendet. Das wurde zum Beispiel hörbar in »White«, einer von Marco Blaauw vorgetragenen Komposition für Doppeltrichtertrompete; sie ersetzte in einem Konzert des Rundfunk-Sinfonieorchesters ein Trompetenkonzert, das ein für Coronazeiten zu großes Orchester erfordert hätte. Saunders weiß die ungewöhnlichen unter den Spieltechniken einzusetzen. Dabei ist auch in Werken für größere Ensembles wie dem vom Klangforum Wien dargebotenen »Scar« (»Narbe«) der Einzelmoment so faszinierend wie der Übergang zum nächsten Detail.

Sanders kennt das Klangbild (und lässt sich von bildender Kunst inspirieren). Sie denkt an die Körperlichkeit des Musikers, der sich zuweilen im Raum bewegt, und an die Entfaltung der Musik im Raum. Manchmal geht das auf Kosten einer Dramaturgie des Ganzen. »Scar« hätte, wie andere ihrer Werke, nach der Hälfte der Zeit enden oder zehn Minuten länger dauern können – es wäre kaum aufgefallen. Das betrifft nicht allein ihre Werke und nicht allein große Bereiche der Neuen Musik in der Gegenwart, sondern ist Problem einer Gesellschaft, die Fortschritt kaum zu denken vermag.

Nur noch als Zitat

Wolfgang Rihm, auch er ein guter Bekannter regelmäßiger Musikfestbesucher, erstellt fleißig Neufassungen älterer Kompositionen. Dies erweist den Stellenwert von Stimmigkeit in der Musik: Was beim Hören notwendig scheint, muss nicht notwendig sein, denn es geht auch anders. Das bedeutet aber nicht, dass alles geht. So wirkte der formale Ablauf der 2002 entstandenen Version von »Sphäre nach Studie«, die Mitglieder der Berliner Philharmoniker beim Abschlusskonzert spielten, keineswegs schlüssig. Die bisher neueste Fassung von »Jagden und Formen« hingegen, vom Rihm-erprobten Ensemble Modern unter Leitung von George Benjamin aufgeführt, ist so schlüssig und dynamisch wie die besten Werke des Komponisten. Der Beginn machte zwar Angst, ob ein recht trockenes Motiv über die angekündigte Spieldauer von einer Stunde tragen würde. Doch taugte es zu einer Verdichtung, die gerade in den letzten zwanzig Minuten Beweglichkeit und positive Kraft vermittelte.

Problematisch war die Rihm-Uraufführung im Abschlusskonzert, ein »Stabat Mater« für Bratsche (Tabea Zimmermann) und Bariton (Christian Gerhaher). Das lag nicht an den hervorragenden Interpreten, sondern an der Problematik religiöser Kompositionen in nachchristlicher Zeit. Rihm lässt den Klagegesang der Mutter des gekreuzigten Jesus fast im Renaissance-Stil beginnen, steigert sich zur expressionistischen Klage und zieht sich auf brave Ergebung zurück. Das Stilgemisch, obwohl Rihm es aus einem einzigen Motiv gewinnt, deutet darauf hin, dass eine gegenwärtige Haltung zum alten Glauben nicht mehr gelingt und Ergriffenheit nur noch als Zitat gelingt, das einem musikinteressierten statt religiösen Publikum präsentiert wird.

Ein aufgerauhtes Klangbild

Eine Uraufführung war auch das »Concerto Noir Redux« von Christian Jost, das der Geiger Christian Tetzlaff und das Konzerthausorchester unter Christoph Eschenbach spielten. Wie bei Saunders’ Trompetenkonzert war die ursprünglich geplante Fassung unter Coronaabstandsregeln auf dem Podium nicht umzusetzen. Jost hat deshalb eine neue Version erstellt, in der der Solist von wenigen Streichern und einer kleinen Bläserbesetzung sowie reichhaltigem Schlagzeug begleitet wird. Ergebnis ist ein überzeugendes Werk, in dem Jost ein langsames Sich-in-Bewegung-Setzen auskomponiert und dann mit sicherem Gefühl fürs Timing bewegtere mit ruhigen Passagen kombiniert. Aus der Gattungstradition des Konzerts übernimmt er das Mit- wie Gegeneinander von Solist und Orchester, auch eine herausgestellte Virtuosität. Diese Musik zu spielen bereitet sicher Freude; zugleich ist sie, ohne in der Konstruktion nachlässig zu werden, auch einem nicht auf Neue Musik spezialisierten Publikum zugänglich.

Die letzten beiden Konzerte aus dem Beethoven-Zyklus von Igor Levit mit den späten Klaviersonaten bestätigten den früheren Eindruck. In schnellen, dramatischen Teilen wie den Ecksätzen der Hammerklaviersonate verschwammen durch extrem herausgestellte Kontraste oder überzogene Tempi Form und musikalischer Sinn. Das Adagio dieses Werks entfaltete sich hingegen wundervoll ruhig, und das »Gesangvoll, mit innigster Empfindung« der 30. Sonate gelang ebenso wie die abschließende Arietta aus der 32. Sonate, die Levit mit beinahe impressionistischer Farbigkeit ausstattete, ohne die Entwicklung zu verwischen.

Das Deutsche Symphonie-Orchester unter Robin Ticciati stellte Beethovens 4. Sinfonie vor. Ihre Stellung zwischen der Nummer 3 »Eroica« und der angeblichen »Schicksalssinfonie« Nummer 5 verführte Robert Schumann dazu, sie als »griechisch schlanke Maid zwischen zwei Nordlandriesen« zu verharmlosen; andere Hörer nahmen die 4. als humoristisch wahr. Die Aufführung machte indessen deutlich, dass dem Humor nicht zu trauen und die Maid bissig ist. Originalinstrumente zu wählen sorgte für ein aufgerauhtes Klangbild. Ticciatis Interpretation war klar im Detail, ohne darüber den Zusammenhalt zu vernachlässigen. Er war klug genug, nicht durchgehend aufs Extrem zu setzen: Der Schreck über die unerwartete Wendung tritt ja erst ein, wenn man sich ein paar Takte lang sicher gefühlt hat. Erst durch eine solche Dramaturgie wird ein Neues in der Musik spürbar.