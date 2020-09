Dörfer schützen, Baumfällungen verhindern

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Das Bündnis »Alle Dörfer bleiben« teilte am Sonnabend mit:

Heute haben Bewohner*innen der vom Kohleabbau bedrohten Dörfer an einer Aktion zivilen Ungehorsams teilgenommen. Die Aktion fand zusammen mit den »Anti-Kohle-Kidz« statt und ist Teil des vielfältigen Protestes für Klimagerechtigkeit in der Region diese Woche. Zeitgleich finden Blockaden des Aktionsbündnisses »Ende Gelände« statt, vorangegangen war eine Demonstration von »Fridays for Future« und »Alle Dörfer bleiben« mit etwa 500 Teilnehmenden.

»Wir hätten uns gewünscht, niemals durch Polizeiketten durch zu müssen – doch die Landesregierung lässt uns keine andere Wahl«, so Britta Kox aus dem bedrohten Dorf Berverath. »Wenn Ministerpräsident Armin Laschet wollte, dann könnte er unsere Dörfer retten. Wir werden nicht weiter tatenlos zusehen, wie die Bagger immer näher kommen und nehmen unser Schicksal mit Aktionen wie diesen selbst in die Hand.«

Die Aktiven von »Alle Dörfer bleiben, Rheinland« waren zusammen mit den »Anti-Kohle-Kidz« durch eine Polizeikette geflossen und hatten versucht, eine Einfahrt des Tagebaus Garzweiler II zu blockieren. Die Polizei hielt sie durch den Einsatz von Gewalt auf. Kox sieht die Landesregierung in der Pflicht, da ein neues juristisches Kurzgutachten im Auftrag von Greenpeace diese Woche zu dem Schluss gekommen ist, dass das Kohleausstiegsgesetz die Zukunft des Tagebaus nicht abschließend regelt. Das Land NRW sei statt dessen bei der Entscheidung über künftige Tagebaugrenzen verpflichtet zu prüfen, ob der geplante Kohleabbau notwendig und verhältnismäßig ist. Das Bündnis »Alle Dörfer bleiben« erwartet auch im Herbst kein Ende der Proteste rund um den Tagebau: Der Kohlekonzern RWE plant, noch dieses Jahr mit dem Abriss des Dorfes Lützerath zu beginnen und Bäume in der Region zu fällen. »Wir rufen alle Menschen dazu auf, auch nach diesem Wochenende mit uns zu kämpfen. Diesen Herbst geht es darum, Lützerath zu schützen und Baumfällungen zu verhindern«, sagt Antje Pistel aus dem Grubenranddorf Holzweiler.

150 Menschen haben am Sonnabend auf dem Berliner Oranienplatz der Opfer von Rassismus und Polizeigewalt gedacht. Die Initiative »Wo ist unser Denkmal« erklärte dazu:

Rassistische Polizeigewalt ist noch immer Alltag. Menschen müssen jeden Tag Gewalt erleben – und einige überleben diese nicht. So sind 178 Menschen seit 1990 in deutschem Polizeigewahrsam ermordet worden. An all diese Menschen wollen wir erinnern und fordern Gerechtigkeit. Dafür fehlt uns der Ort, denn: Die Opfer von Rassismus werden nicht nur im öffentlichen Diskurs, sondern auch im öffentlichen Raum unsichtbar gemacht. Deswegen nehmen wir uns den Ort selbst und fragen: Wo ist unser Denkmal? »Wir fordern Gerechtigkeit und Erinnerung als Werte, die fundamentaler sind als die Rhetorik des Marktes. Wir werden mit unseren Symbolen auf der Straße bleiben, um hinzuweisen auf die rassistischen Handlungen der Autoritäten gegen People of Color in Deutschland«, so ein Aktivist der Initiative.