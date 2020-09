Warnstreik auf Reinigungshöfen

Berlin. Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg ruft die Beschäftigten auf den Reinigungshöfen der Berliner Stadtreinigung (BSR) am heutigen Montag zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Ebenfalls in den Warnstreik mit einbezogen sind die BSR-Hauptverwaltung und Werkstätten. Insgesamt richtet sich der Aufruf an rund 3.500 Beschäftigte. Der BSR-Bereich Müllabfuhr ist vom Warnstreik nicht betroffen. ­Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro mehr monatlich. (jW)