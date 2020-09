Lohnlücke schließen

NGG Bautz›ner Senf: Die NGG fordert für die Lohngruppe 3 mindestens zwölf Euro Stundenlohn (Kleinwelka, 24.9.2020)

Gleiche Arbeit, weniger Lohn – zwischen Beschäftigten in Ost und West existiert diese Kluft noch immer. Seit vergangenem Montag wird beim Develey-Tochterunternehmen »Bautz’ner Senf & Feinkost GmbH« in Kleinwelka gestreikt. Der Landesbezirk Ost der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) will für die hiesigen Mitarbeiter höhere Entgelte durchsetzen. 30 Jahre nach der Einverleibung der DDR soll sich die Einkommensschere endlich schließen – oder wie der NGG-Verhandlungsführer Olaf Klenke am Sonnabend gegenüber jW sagte: »Mit dem Billiglohn Ost muss Schluss sein«.

Bereits im Juni des Jahres beteiligte sich ein Großteil der Belegschaft an einem 24stündigen Warnstreik. Druck, der offensichtlich nicht ausreichte, um die Manager von der Develey GmbH zum Einlenken zu bewegen. Deshalb legte die NGG nun mit einer Streikwoche nach. Mehr noch: Der Ausstand wird am heutigen Montag trotz kurzfristig angesetztem Verhandlungstermin mit der Unternehmerseite in eine zweite Woche gehen. Das beschloss die Streikversammlung bereits am vergangenen Donnerstag. Die Streikenden suchen zudem den direkten Kontakt, wollen am Mittwoch vor der Develey-Zentrale in Unterhaching bei München protestieren.

Die NGG-Forderungen im Überblick: Löhne und Gehälter sollen bei Bautz’ner Senf im Kleinwelkaer Werk bis September 2022 um 310 Euro pro Monat steigen. Die Einkommen gehen laut NGG bei der Unternehmensgruppe weit auseinander. Facharbeiter im niederbayerischen Dingolfing erhalten monatlich 694 Euro mehr, bei der Develey-Tochter Löwensenf in Düsseldorf sind es bis zu 941 Euro. Beschäftigte der unteren Lohngruppe sollen mindestens zwölf Euro brutto pro Arbeitsstunde erhalten. Ein Konflikt mit Symbolkraft: »Der Kampf der Streikenden von Bautz’ner Senf steht stellvertretend für Hunderttausende Beschäftigte in den neuen Bundesländern«, so Klenke. Sie wollen nicht mehr Arbeiter zweiter Klasse sein.

Der Gegner ist kein Leichtgewicht. Die Marke »Bautz’ner« gehört seit 1992 zur Develey-Unternehmensgruppe. Die Treuhandanstalt verscherbelte den früheren VEB Essig- und Senffabrik Bautzen, später in VEB Lebensmittelbetrieb Bautzen umfirmiert, an die Unternehmerfamilie Durach, die über ein geschätztes Vermögen von rund 250 Millionen Euro verfügen soll. Von den einst 200 Beschäftigten blieben bis heute lediglich 55.

Ostprodukte wurden nach dem Anschluss der DDR rasch aus den Regalen verbannt, von westdeutschen Produkten verdrängt. Nicht so beim Senf. Auch heute ist der »Bautz’ner Senf mittelscharf« nicht nur Verkaufsschlager, sondern »Marktführer«, wohlgemerkt in der gesamten BRD. Jährlich setzt das Unternehmen etwa 36 Millionen dieser Kunststoffbecher mit blauem Deckel ab.

Die Eigentümer zeigen sich bislang unbeeindruckt vom Streik, behaupteten am vergangenen Montag gegenüber MDR Sachsen, nur wenige Beschäftigte würden sich beteiligen, die Produktion liefe weiter. Und überhaupt: NGG und Develey würden beim Zeitpunkt einer Lohnerhöhung »im wesentlichen nur einige wenige Monate« auseinanderliegen, erklärte am Freitag das Unternehmen auf jW-Nachfrage. Weiter heißt es: »Dies hätte sich – auch ganz ohne Streikwoche – sicherlich am Verhandlungstisch lösen lassen.« Klenke widerspricht: »Das Angebot des Unternehmens sieht eine Erhöhung in der unteren Lohngruppe von 214 Euro vor.« Zwischen der NGG-Forderung und dem Develey-Angebot lägen demnach fast 100 Euro Differenz. Außerdem wolle Develey prozentuale Lohnerhöhungen, die NGG hingegen Erhöhungen in Festbeträgen, »um vor allem die unteren Lohngruppen zu stärken«, so Klenke.

Für die Unternehmensspitze ist das Lohngefälle schlicht Ausdruck regional unterschiedlicher Tarifverträge und Lebenshaltungskosten. Eine Art Taschenspielertrick – denn: Bei regionalen Tarifverträgen in westdeutschen Bundesländern gäbe es »vielleicht manchmal Unterschiede von 100 oder 200 Euro im Monat«, stellt Klenke klar, »aber nicht 700 bis über 900 Euro wie zwischen Bautz’ner Senf in Kleinwelka und den Unternehmensstandorten im Westen«.

Beschäftigte und NGG sind weiterhin kampfbereit, versicherte Klenke: »Der Streik wird fortgesetzt.« Bewege sich Develey am Montag nachmittag nicht, »sehen wir uns vor der Unternehmenszentrale in Unterhaching wieder und bereiten die dritte Streikwoche vor«, so der NGG-Verhandlungsführer.