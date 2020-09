Gedenken an Opfer des Oktoberfestattentats

München. 40 Jahre nach dem rechtsterroristischen Sprengstoffanschlag auf das Münchener Oktoberfest wurde im Beisein von Vertretern der Opfer und Überlebenden am Sonnabend auf der Theresienwiese an den bislang schwersten rechten Anschlag in der BRD erinnert. Am 26. September 1980 hatte ein Sprengkörper zwölf Oktoberfestgäste und den Bombenleger in den Tod gerissen sowie mehr als 200 weitere Menschen verletzt. (dpa/jW)