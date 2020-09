Ex-Daimler-Chef Zetsche wird doch nicht Aufsichtsrat

Stuttgart. Der Exvorstandschef Dieter Zetsche kehrt kommendes Jahr nicht wie geplant als Aufsichtsratschef zum Autobauer Daimler zurück. Zetsche schloss einen solchen Schritt in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung aus. »In letzter Konsequenz habe ich mich entschieden, dass ich das nicht will, dass ich darauf verzichte«, sagte der 67jährige. Zetsche war von Januar 2006 bis Mai 2019 Vorstandschef beim Stuttgarter Autobauer, ehe er seinen Posten an Ola Källenius abgab. Allerdings war in den Führungsgremien verabredet worden, dass Zetsche 2021 den Aufsichtsratsvorsitz von Manfred Bischoff übernehmen sollte. (dpa/jW)