Exminister Wolfgang Clement ist tot

Bonn. Der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident und Bundesminister Wolfgang Clement ist tot. Er starb laut seiner Sprecherin in der Nacht zum Sonntag in seinem Haus in Bonn im Alter von 80 Jahren. Der damalige nordrhein- westfälische Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) holte Clement 1989 als Staatssekretär in seine Landesregierung. 1998 wurde Clement Ministerpräsident, 2002 wechselte er als Minister für Wirtschaft und Arbeit in das Kabinett von Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD). Als solcher war Clement für die Umsetzung der »Agenda«-Politik und Hartz-»Reformen« zuständig. 2008 trat er aus der SPD aus und unterstützte die FDP. (AFP/jW)