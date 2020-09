Baku und Jerewan verhängen Kriegszustand

Baku. Die Südkaukasusrepublik Aserbaidschan wird nach der Eskalation in der Unruheregion Berg-Karabach den Kriegszustand in einigen Landesteilen verhängen. Das Parlament in der Hauptstadt Baku habe bei einer Sondersitzung bereits zugestimmt, meldete die aserbaidschanische Staatsagentur Azertac am Sonntag. Zuvor hatte Staatschef Ilham Aliev den Beginn einer Militäroperation in dem von Armenien kontrollierten Konfliktgebiet erklärt. Die beiden verfeindeten Nachbarn liefern sich seit Sonntag morgen schwere Gefechte um die Region Berg-Karabach. Die Behörden der international nicht anerkannten Republik dort meldeten 16 Tote und mehr als hundert Verletzte. Unter den Opfern sind auch Zivilisten. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan warf Aserbaidschan vor, die Lage provoziert zu haben und verhängte ebenfalls den Kriegszustand für sein Land.

(dpa/jW)