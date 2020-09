»Neue Phase«: MAD-Chef muss gehen

Faßberg. Der Militärische Abschirmdienst (MAD) muss aus Sicht von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) den Kampf gegen »Extremismus« unter neuer Führung stärker voranbringen. »Wir sehen jetzt, dass wir in eine neue Phase kommen, dass zusätzliche Dynamik notwendig wird«, sagte die Ministerin am Freitag am Rande eines Truppenbesuches in der Lüneburger Heide. Dazu müsse die Zusammenarbeit des MAD mit anderen Stellen ausgebaut werden. Am Vortag war bekanntgeworden, dass der Präsident des MAD, Christof Gramm, abgelöst wird. (dpa/jW)