Soziale Ungleichheit angeprangert

Bernat Armangue/AP Photo/dpa

Bevor am Freitag die Regionalregierung pandemiebedingt die Abriegelung weiterer Viertel in Spaniens Hauptstadt Madrid verkündete, war es am Donnerstag abend bei erneuten Protesten dagegen zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Bewohner der betroffenen als arm geltenden Viertel forderten vor dem Parlamentsgebäude eine verbesserte öffentliche Gesundheitsvorsorge und prangerten die soziale Ungleichheit in der Metropole an, wie El Diaro berichtete. Rund eine Million Menschen sind von den ab Montag geltenden Einschränkungen betroffen. (jW)