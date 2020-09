Nachschlag: Zivilisatorischer Unterschied

Michael Kappeler/dpa Liebster Separatist der BRD: Joshua Wong mit Bild-Chefredakteur Julian Reichelt am 9. September 2019 in Berlin

Joshua Wong, in erster Linie als penetranter Stichwortgeber des Springer-Verlags bekannt geworden, ist laut Deutschlandfunk wegen der Beschuldigung, gegen das »Vermummungsverbot bei Protesten verstoßen« zu haben, festgesetzt worden. Der »Demokratieaktivist« ist anscheinend ständig von Feinden umzingelt: Autos mit chinesischem Kennzeichen würden ihn ständig schneiden, »Peking-treue Gangs« hätten ihn fotografiert, ergänzt AFP. Doch Bild kann aufatmen: Wong fühle sich »weiter verpflichtet«, auf die Lage in Hongkong hinzuweisen. Das genügt: »Lasst ihn sofort frei!« fordert das Hetzblatt prompt. Der Mann stellt schließlich eine gewisse Investition dar, selbst mit BRD-Außenminister Maas hat die Gazette den Hongkonger bereits verbandelt. Doch halt: Vermummungsverbot, gilt das nicht auch in der BRD? Machen chinesische Medien eine Kampagne daraus, fordern sie die Freilassung der G-20-Gegner, die nach Jahren immer noch abgeurteilt werden? Nein. Das ist der feine zivilisatorische Unterschied. (sc)