Die französische Chansonikone Juliette Gréco, im Süden von Frankreich in Montpellier geboren, wuchs im Pariser Stadtteil Saint-Germain-des-Prés auf. Nachdem die Familie 1939 Paris verlassen hatte, war ihre Mutter 1940 für das Netzwerk Résistance Sud aktiv, bis sie am 8. September 1943 in der Dordogne von der Gestapo verhaftet wurde.

Kurz darauf wurden Juliette Gréco und ihre Schwester, die nach Paris zurückgekehrt waren, ebenfalls verhaftet und im Gefängnis von Fresnes eingesperrt. Die 16jährige Juliette wurde nach drei Wochen entlassen. Ihre Mutter und ihre ältere Schwester Charlotte wurden von den Nazis ins KZ Ravensbrück verschleppt und konnten erst 1945 nach der Befreiung durch die Rote Armee nach Frankreich zurückkehren.

Nach der Entlassung aus dem Gefängnis kam Gréco bei der Freundin ihrer Mutter, Hélène Duc, unter, die sie zur Ausbildung als Schauspielerin animierte. Drei Jahre später erhielt Gréco ihre erste Rolle in Roger Vitracs »Victor ou les enfants au pouvoir« am Théâtre de la Gaîté Montparnasse.

Nach der Befreiung von Paris hatte sich Gréco der Jugendorganisation Jeunesse communiste angeschlossen. In ihrer Autobiographie erinnerte sie sich: »Ju­jube entschließt sich, der Jeunesse communiste beizutreten. Der Kommunismus scheint ihr die einzige Möglichkeit zu sein, dem Leben einen Sinn zu geben. Um es zu rechtfertigen. Um für den Sieg zu kämpfen, für sich selbst, mit anderen, für andere. In ihrer frischen Erinnerung sind die Wunden der Folter noch immer da. (…) Jujube hasst Ungerechtigkeit.«

Im Nachtklub Tabou lernt Gréco Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir kennen. 1946 trifft sie Jacques Prévert, der ihr zwei Liedtexte schenkt: »Je suis comme je suis« und »Les feuilles mortes«. Sartre schreibt für Gréco das Gedicht »La rue des Blancs-Manteaux«, ab 1954 singt sie im Duett mit Georges Brassens. Ihr Lied »Déshabillez-moi« wird 68 zum Rundfunkschlager. 1951 startet Gréco ihre Filmkarriere: Richtig erfolgreich ist sie aber erst mit der Fernsehserie »Belphégor oder das Geheimnis des Louvre« (1965).

Zeitlebens blieb Gréco politisch: Im Mai 68 brachte sie Alain Krivine, den Anführer der trotzkistischen Ligue communiste révolutionnaire, der von der Polizei verfolgt wurde, bei sich unter.

1999 gab Gréco ein großes Konzert bei der Fête de L’Humanité. Bis ins hohe Alter trat sie auf, zog sich aus gesundheitlichen Gründen jedoch schließlich von der großen Bühne zurück. Am 23. September ist Juliette Gréco im Alter von 93 Jahren in Ramatuelle verstorben.