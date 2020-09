Isolation wächst

BelTA/Handout via REUTERS Der Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, unterzeichnet nach seiner Amtseinführung am Mittwoch in Minsk Dokumente

Mit seiner geheimen Amtseinführung am Mittwoch hat der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko sich offenbar eine weitgehende Isolation eingehandelt. Nicht nur die EU verurteilte den Akt, auch Russland ging auf Distanz. In Minsk und anderen belarussischen Städten gab es am Mittwoch abend Proteste gegen die Amtseinführung, einige Demonstranten trugen Pappkronen, um Lukaschenkos sechste Amtszeit lächerlich zu machen. Mehrere hundert Kundgebungsteilnehmer wurden festgenommen.

Auf der Veranstaltung zur Amtseinführung wurde Lukaschenko zunächst von der Chefin der Wahlbehörde, Lidija Jermoschina, vereidigt. Er sprach die Eidesformel – anders als sonst – in belarussischer Sprache. Anschließend erklärte er, das Jahr 2020 werde als »sehr emotionales« in die Geschichte des Landes als eingehen. Aber alle Versuche, Belarus als Staat zu vernichten, seien gescheitert. Es sei vielmehr das wohl einzige Land der ehemaligen Sowjetunion, wo der Versuch, eine »Farbenrevolution« zu inszenieren, gescheitert sei.

In Brüssel erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der Amtseinführung Lukaschenkos fehle es an »demokratischer Legitimation«. Sie sei nur geeignet, die innenpolitische Krise im Lande zu verschärfen. In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, Lukaschenko besitze keine »demokratische Legitimation«, und damit fehle die Voraussetzung dafür, ihn als Präsidenten anzuerkennen. Ähnliche Erklärungen gab es auch aus Polen und Litauen. Von Lukaschenkos Aktion wurde offenbar auch Russland überrascht. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, die Zeremonie sei eine »absolut souveräne Entscheidung« Lukaschenkos gewesen. Im Klartext: Russland habe damit nichts zu tun.

Die Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja erneuerte in Vilnius ihren Anspruch, die »einzige rechtmäßige Vertreterin des belarussischen Volkes« zu sein. Lukaschenko dagegen sei nicht mehr Präsident, sondern »Rentner«. Zuvor war Tichanowskaja allerdings mit dem Versuch gescheitert, die EU zu schärferen Sanktionen gegen Lukaschenko zu bewegen. Ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs, auf dem hierüber hätte entschieden werden sollen, war letzte Woche verschoben worden – formal, weil mehrere führende EU-Politiker sich wegen des Kontakts mit Covid-infizierten Leibwächtern zunächst in Quarantäne begeben mussten.

Die Quarantäne mag gesundheitspolitisch veranlasst sein, de facto wird damit allerdings ein diplomatisches Dilemma vertuscht. Denn mit der Nichtanerkennung der Amtseinführung Lukaschenkos stellt sich eine unangenehme Frage: Wie will die EU die laufenden Beziehungen zu Belarus aufrechterhalten, wenn sie dessen Präsidenten nicht anerkennt – und mit wem verhandelt sie künftig. Der Erhalt von Belarus als souveränem Staat ist ein Kern der westlichen Interessen. Bräche man alle Beziehungen ab, würde das Land zumindest faktisch zu einem größeren Südossetien und genau zu dem russischen »Protektorat«, als das man Belarus im Westen gerade nicht haben will.

Russische Medien betrachten die Entwicklung im westlichen Nachbarland unterdessen mit wachsender Sorge. Das gilt insbesondere für den 1,5-Milliarden-Dollar-Kredit für Belarus, der beim Gipfeltreffen der beiden Präsidenten in Sotschi am 14. September gewährt wurde. Gefragt wird, ob Russland damit nicht denselben Fehler mache wie 2013 gegenüber dem damaligen ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowitsch. Der war kurz nach der Einigung über einen Drei-Milliarden-Dollar-Kredit gestürzt worden, und die neue ukrainische Staatsmacht weigert sich bis heute, die seit vier Jahren fälligen Schulden zurückzuzahlen.

Im technischen Sinne besteht die Gefahr einer Wiederholung des ukrai­nischen Szenarios wohl eher nicht: Erstens hat sich Lukaschenko – anders als Janukowitsch – an der Macht gehalten, und zweitens bleibt das Geld aus Russland im wesentlichen im eigenen Lande. Der Darlehensbetrag dient dazu, kurzfristig fällige belarussische Verbindlichkeiten gegenüber russischen Gläubigern umzuschulden – also die russischen Banken, die die Kredite gewährt haben, vor Zahlungsausfällen zu bewahren.

Nicht von der Hand zu weisen ist freilich das Risiko, dass Russland, je länger es Lukaschenko unterstützt, von den prowestlich orientierten Teilen der belarussischen Opposition als Teil des gegnerischen Lagers dargestellt wird. Tichanowskaja hatte bereits zum Gipfeltreffen in Sotschi erklärt, eine von ihr gestellte Regierung werde alle Vereinbarungen, die Lukaschenko jetzt noch abschließe, grundsätzlich darauf überprüfen, ob sie mit den Interessen des Landes vereinbar seien.

Die geopolitische Orientierung ihres Lagers hält Tichanowskaja bewusst im Dunkeln: Es sei »noch zu früh, um darüber zu reden«, soll heißen: Der Seitenwechsel des Landes ist im Moment wohl nicht mehrheitsfähig. Kennzeichnend ist die aktuelle Aufforderung der Organisatoren der Proteste in Belarus an die Teilnehmer, keine EU-Fahnen mitzuführen, um Lukaschenko keine Argumente zu liefern. Das zeigt aber durchaus, in welche Richtung sich die Stimmung bei den Lukaschenko-Gegnern entwickelt. In diesem Kräfteverhältnis war es aus Sicht Lukaschenkos – der sich für Moskau unentbehrlich machen will – konsequent und aus russischer Perspektive unglücklich, dass mit Maria Kolesnikowa ausgerechnet diejenige Oppositionsvertreterin verhaftet wurde, die für eine Verfassungsänderung und einen auch mit Russland ausgehandelten Führungswechsel eingetreten war. Der Flügel um Tichanowskaja scheint an solchen Manövern schon nicht mehr interessiert zu sein.