Suchmaschine verlässt Türkei

Shamil Zhumatov / Reuters Yandex verlässt die Türkei, geänderte Gesetze vertreiben russischen Anbieter

Die russische Internetsuchmaschine Yandex schließt seine Niederlassung in Istanbul. 120 Mitarbeiter werden arbeitslos. Das berichtete das türkische Magazin Marketing Türkiye am vergangenen Freitag. Grund für den Rückzug ist wohl das neue Mediengesetz, das Ende Juli vom türkischen Parlament verabschiedet wurde. Yandex hat die Schließung bislang nicht bestätigt.

Worum geht es? Ab dem 1. Oktober müssen soziale Medienplattformen mit mehr als einer Million Usern nach türkischen Rechtsstandards arbeiten. Unter anderem sind die Plattformen verpflichtet, die User namentlich zu registrieren und von der Regierung indizierte Inhalte innerhalb einer Frist von 48 Stunden zu löschen. Bei Nichteinhalten dieser Vorgaben werden Bußgelder in Höhe von bis zu 600.000 Euro fällig, zudem droht die Sperrung von Werbung und eine Begrenzung der Bandbreite von bis zu 90 Prozent.

Das neue Gesetz richte sich vor allem gegen Hasskommentare und Falschmeldungen in den sozialen Medien, heißt es aus Regierungskreisen. »Die Änderung zielt darauf ab, die Grundrechte unserer Bürger, die Nutzer sozialer Netzwerke sind, zu schützen und Desinformation zu verhindern«, zitierte die Nachrichtenseite Ahval am 29. Juli Mahir Ünal, den Vizevorsitzenden der Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Der Rechtswissenschaftler Yaman Akdeniz von der Universität Istanbul sieht in dem Gesetz eine weitere Form der Kontrolle. Die Regierung wolle mit dem neuen Gesetz alle Nachrichten verbieten, die ihr nicht genehm sind: »Das ist das Ziel und nicht die Bürger zu schützen«, sagte er laut Ahval.

Nach dem vermeintlichen Putschversuch im Sommer 2016 hat die türkische Regierung bereits mehr als 150 Medienhäuser geschlossen und Hunderte Journalisten inhaftiert – in den meisten Fällen wegen angeblicher Beleidigung des Präsidenten Erdogan oder Unterstützung vermeintlicher terroristischer Organisationen. Die türkische Opposition kann sich fast nur noch auf dem Nachrichtenkanal Twitter äußern.

Auf der Suche nach unabhängigen Informationen weichen deshalb immer mehr Bürgerinnen und Bürger, vor allem jüngere, auf das Internet und auf soziale Medien aus. Sie benutzen dabei vor allem die Suchmaschine Google, doch 12,8 Prozent griffen laut dem Branchendienst Statcounter im August 2020 auf Yandex zurück, die nach Seitenaufrufen (Pageviews) die fünftgrößte Suchmaschine der Welt ist. In Russland liegt sie laut Statcounter mit 42,4 Prozent knapp hinter Google auf dem zweiten Platz.

Neben der Suchmaschine bietet Yandex Tools an, die Googles Angebot sehr ähnlich sind: unter anderem Browser, Onlineübersetzer, Appstore, E-Mail-Dienst, Cloud und den Landkartendienst Yandex Maps. Diese Dienstleistungen werden auch in Zukunft in der Türkei zur Verfügung stehen, aber die Geschäfte sollen fortan aus Moskau geführt werden. Firmenhauptsitz von Yandex ist jedoch Amsterdam, womit Yandex juristisch ein russisch-niederländisches Unternehmen ist.

In Russland ist das Geschäftsfeld noch weiter gefächert. Yandex unterhält ein Taxiunternehmen, einen Lieferdienst für Fastfood sowie ein Internetkaufhaus. Wie die Financial Times in ihrer Ausgabe vom Dienstag berichtete, will das Unternehmen für umgerechnet 4,7 Milliarden Euro die russische Onlinebank Tinkoff übernehmen.