Nachschlag: Mehr Ökosozialismus wagen!

Jörg Carstensen/dpa Gegen die Scheu vor dem Begriff Sozialismus: Die Seenotretterin und Umweltaktivistin Carola Rackete

Carola Rackete, die als Seenotretterin im Sommer 2019 bekannt wurde, warnt als Ökologin, Aktivistin und Autorin vor den Fluchtursachen der Zukunft. Nach Konzepten für ein nachhaltiges und sozial gerechtes Wirtschaftsmodell gefragt, spricht sie sich dafür aus, den Begriff Sozialismus wieder zu verwenden. »Viele gerade auch junge Aktivisten scheuen sich davor«, sagte die 32jährige am Dienstag abend bei einer Onlineveranstaltung unter dem Motto »System Change, not Climate Change« (Systemwechsel statt Klimawandel). Dabei gehe es nicht darum, Stalin aus dem Grab zu erwecken. Nötig sei eine ernsthafte Debatte über Ökosozialismus, die in Lateinamerika bereits stattfinde, so Rackete im Gespräch mit der Vizevorsitzenden der Partei Die Linke, Janine Wissler, und Lorenz Gösta Beutin, dem klima- und energiepolitischen Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, der die Veranstaltung moderierte. Die Aufzeichnung ist auf seinem Youtube-Kanal abrufbar. (clw)