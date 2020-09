jW

Lebenserfahrung

Zu jW vom 10.9.: »›Die Schießerei hat ewig gedauert‹«

Wenn ich an die Beschreibung des Attentats von Halle denke und an die vielen anderen Verbrechen dieser Art auch in der kapitalistischen BRD, frage ich mich: Was für Menschen sind das, die so herangewachsen sind und noch weiter heranwachsen, die derart kaltblütig gesellschaftswidrig handeln? Letztlich sind es doch die Menschen selbst, die ihr Dasein bestimmen. Und da stoße ich unwillkürlich auf mein Erleben in den 40 Jahren DDR im Vergleich zu den 30 Jahren BRD. Der DDR redet man nachträglich noch alles Schlechte nach. Begründet? Es geht wohl eher darum, dass der Kapitalismus in der Zeit ihres Bestehens nicht auf ihrem Territorium wirken konnte. Weswegen schon Konrad Adenauer in einer Art Polizeiaktion mit der Bundeswehr mit klingendem Spiel durchs Brandenburger Tor einmarschieren wollte. Um die armen Brüder und Schwestern zu befreien. Ein Ziel, das die BRD nie aufgegeben hat: siehe das Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz.

Es war wie ein Aufatmen: Die DDR hat sich dahingehend entwickelt, dass sie die Gesellschaft aus dem Tal des Kapitals mit all seinen Abgründen herausbrachte, was logischerweise ohne Druck nicht zu realisieren war. Der eine oder andere hat das nicht verstehen können oder wollen, aber im Interesse der Gesamtgesellschaft konnte auf solche Nachzügler oder Bremser keine Rücksicht genommen werden. Das war der Weg in die wirkliche Freiheit.

Die für die BRD gepriesene Freiheit ist nur eine des Geldes, die sich der eine oder andere leisten kann oder nicht. Die 30 Jahre BRD lege ich als rückwärtsgerichtet aus. Mag einer denken, wie er will: Die DDR hat die Gesellschaft aus dem Sumpf der kapitalistischen Lebensweise herausgezogen, während die BRD-Verhältnisse sie immer mehr in ihn hineinführen. Nicht umsonst hatte die DDR die niedrigste Kriminalitätsrate auf der Welt. Der Kapitalismus produziert mit seiner reaktionären Politik also die Menschen selbst, die ohne Skrupel solche Attentate und Verbrechen verüben. Und es werden immer mehr. Da schlägt mein Herz für einen Staat wie den der DDR! Gönnt mir altem Kerl diese »alternative« Denkweise oder Einstellung! Wenn sie auch nicht in die Zeit passt – sie ist durch Lebenserfahrung gedeckt.

Gerhard Schiller, Dresden

Politik ändern

Zu jW vom 18.9.: »Interniert und entrechtet«

Menschen auf der Flucht: Aus dem Meer gerettet, durch Feuer vertrieben, werden sie (…) von neuem auf völlig unzureichende Unterkünfte verteilt, dazu verurteilt, im Lager eingesperrt zu leben, besser gesagt: zu vegetieren. Es heißt, dass mehrere tausend bereits den Flüchtlingsstatus haben, das heißt, dass sie als Flüchtlinge längst anerkannt sind. Dennoch wird ihnen verwehrt, die Insel zu verlassen und das griechische Festland zu erreichen, um entweder dort oder in einem anderen europäischen Land eine Bleibe und Arbeit zu finden. Wenn man den Nachrichten Glauben schenken darf, sind bis jetzt wenigstens die elternlosen Kinder in der BRD oder einem anderen europäischen Land aufgenommen worden. Doch auch die anderen müssen die Möglichkeit bekommen, Kind sein zu dürfen, zu spielen, in die Schule zu gehen, zu lernen. Und die Jugendlichen und Heranwachsenden, was soll aus ihnen werden im Lager? Freiheit? Hingehen, wohin man will? Für all diese Menschen eine Illusion. Die EU schließt sie aus, sperrt sie ein. Die EU-Außengrenzen sollen geschützt werden, wenn nötig mit Tränengas und Waffen.

Die Flüchtlinge haben nicht freiwillig ihre Heimatländer verlassen, ihr Hab und Gut zurückgelassen oder auf der Flucht verloren. Krieg und Zerstörung, Arbeitslosigkeit haben sie gezwungen, unter lebensgefährlichen Umständen die Flucht zu wagen. Viele sind dabei ums Leben gekommen, in der Wüste verdurstet oder im Meer ertrunken, weil es für sie nirgends Rettung gab. Oder die sogenannte libysche Küstenwache hat sie aufgegriffen und in eines ihrer berüchtigten Folterlager gebracht. (…)

Was aber wendet die Not dieser Menschen? Zunächst wäre sicher die Aufnahme auf dem Kontinent eine Rettung. Doch mehr noch müsste dieses reiche Europa, das in die Heimatländer der Flüchtenden milliardenteure Waffen liefert und die afrikanischen Länder – »Rohstoffe und Absatzmärkte« – gnadenlos ausbeutet und in die Armut treibt, seine Außen- und Wirtschaftspolitik umgehend ändern. Gäbe es Aufbauhilfe im eigenen Land, die Geflüchteten würden gerne in ihre Heimatländer zurückkehren, zu ihren Verwandten, in ihre gewohnte Umgebung und Kultur. Und mit der entsprechenden europäischen Unterstützung könnten sie dort Aufbauhilfe leisten.

China geht einen anderen Weg als die EU: Beijing investiert in Afrika, baut auf, natürlich im eigenen wirtschaftlichen Interesse, aber dieser Aufbau kommt den dort lebenden Menschen zugute. Statt Ausbeutung und Waffenhandel Aufbau und Ausbau der Ressourcen. Daran sollte Europa sich ein Beispiel nehmen.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Sehr teuer

Zu jW vom 22.9.: »Grüne für Fracking«

Meine Gasheizung sagt mir: »Ich und meine Vorgänger sind seit Jahrzehnten zuverlässig und bezahlbar mit russischem Gas versorgt worden. Wenn die kalten Krieger von Donald Trump bis Hassgrün nun im Handstreich auf umweltzerstörendes Frackinggas umstellen, kann es leicht sein, dass du im Winter öfter mal ordentlich bibberst, weil die USA mit irgendeiner hiesigen Politik nicht einverstanden sind oder wieder mal ein Produkt erpresserisch in den hiesigen Markt puschen wollen oder mehr Hochrüstung von uns verlangen.« Mein Geldbeutel warnt mich: »Das wird sehr, sehr teuer.« Und mein bescheidener Menschenverstand fragt mich: »Wie blöd oder verblendet muss die deutsche und europäische Politik sein, um die eigene Energieversorgung derart unverantwortlich und perspektivlos zur Disposition zu stellen?« In Friedenszeiten ergibt das wirklich keinen Sinn, als Kriegsvorbereitung allerdings schon.

Dieter Reindl, Nürnberg (Onlinekommentar)