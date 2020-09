Pipeline fraglich

Vectors Bang / shutterstock.com Ein schwieriges Unterfangen: Die Regierung will weiter Gas aus Russland beziehen. Wie das aussehen soll, ist noch offen

Die Bundesregierung will offenbar trotz allen politischen Drucks weiter Gas aus Russland beziehen. Gleichzeitig scheinen in Berlin die Zweifel daran zu wachsen, ob die Fertigstellung der Ostseepipeline »Nord Stream 2« noch realistisch ist.

Dieses Fazit ergibt sich aus zwei Entwicklungen, die in den letzten Tagen bekanntgeworden sind. Einmal berichtete die Zeit letzte Woche über ein schriftliches Angebot, das Bundesfinanzminister Olaf Scholz schon im August dem US-Finanzminister Steven Mnuchin gemacht habe: Die Bundesregierung sei bereit, den Bau zweier Terminals für US-amerikanisches Flüssiggas an der deutschen Nordseeküste mit bis zu einer Milliarde Euro zu fördern, wenn die Vereinigten Staaten dafür ihren Widerstand gegen Fertigstellung und Betrieb von »Nord Stream 2« aufgäben. Die andere: Die in staatlichem Auftrag arbeitende Exportversicherungsagentur Euler Hermes ist offenbar bei der Realisierung des russischen Flüssiggasprojekts »Arktic LNG 2« mit dabei. Das geht laut Spiegel aus einem Dokument des französischen Exportversicherers Bpifrance hervor. Dort sei davon die Rede, dass die deutsche Seite ein Risiko in Höhe von 300 Millionen Euro absichern solle.

Unmittelbar haben beide Vorgänge nichts miteinander zu tun. Begünstigter einer solchen Exportbürgschaft wäre der Dax-Konzern Linde. Der Spezialist für Kühlung soll laut Spiegel Verflüssigungstechnologie für ein im Bau befindliches Terminal auf der nordsibirischen Gydan-Halbinsel liefern. Wenn der deutsche Anteil sich hierauf beschränkt, wären die 300 Millionen ein Bruchteil der auf 21 Milliarden US-Dollar geschätzten Summe von Investitionen in Russlands hohen Norden. Führender Betreiber ist der russische Energiekonzern Nowatek; die Anlage soll laut Plan bereits 2023 in Betrieb gehen und den Großteil ihrer Produktion gar nicht nach Europa, sondern nach Asien liefern. Bei einer anvisierten Produktionskapazität von 20 Millionen Tonnen Flüssiggas pro Jahr entfielen auf Europa vier Millionen Tonnen: weit weniger als die 55 Millionen Tonnen Gas, die über »Nord Stream 2« zusätzlich auf den deutschen und europäischen Markt gepumpt werden könnten.

Andererseits hätte solches Flüssiggas den Vorteil, dass es keiner durch Sanktionen bedrohbaren Bauarbeiten in internationalen Gewässern und keiner Genehmigungen von Anrainerstaaten bedarf. Alle festen Anlagen liegen im Hoheitsbereich entweder des Produzenten oder des Konsumenten. Die Weltmeere sind im Prinzip für alle Schiffe befahrbar, und es wäre für die USA schwierig, zu begründen, warum Tanker mit US-Flüssiggas gut, solche mit russischem Gas dagegen schlecht sein sollen.

Ein Nachteil des Flüssiggases bleibt: Es ist wegen der Kosten für die Verflüssigungsanlagen auf der einen und für die Rückversetzung des Rohstoff in gasförmigen Zustand auf der anderen Seite des Transportwegs immer teurer als Pipelinegas. Die Branche beziffert die Preisdifferenz auf etwa 15 Prozent. Geht man davon aus, dass Verflüssigungs- und Rückvergasungsanlagen genausoviel kosten, bedeutet das deutsche Angebot an die USA somit, dass der technisch bedingte Preisaufschlag für US-Gas rechnerisch halbiert würde. Für die deutsche Wirtschaft eine direkte Staatssubvention, durch die der Wettbewerbsnachteil relativiert würde. Außerdem trüge jeder mit Gas heizende oder kochende Privathaushalt sein Scherflein zu den Mehrkosten bei.

Ob Scholz tatsächlich glaubt, die USA mit seinem Angebot beschwichtigen zu können, steht dahin. Wenn ja, wäre es mehr als naiv. Ein erfolgreicher Erpresser wird durch solche »Vorschläge zur Güte« in der Regel nur angestiftet, seine Forderungen zu erhöhen, zumal die erwünschte US-Zusage, nicht gegen »Nord Stream 2« vorzugehen, jederzeit einseitig aufgekündigt werden kann. Andererseits wäre der Bau dieser Rückvergasungsanlagen an der Nordseeküste unter Umständen sogar ein trickreiches Mittel, den USA ihr erhofftes Frackinggasgeschäft mit der BRD zu verderben. Denn die eventuellen Flüssiggastanker aus Russlands arktischem Norden könnten auch über die Nordsee kommen und dieselben Terminals nutzen, die Scholz den USA angedient hat. Und ein Vorteil bleibt Russland immer, weil er geographisch bedingt ist: Es ist näher.