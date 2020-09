Es gilt zu kämpfen

Roberto Pfeil/dpa Protest gegen die geplante Schließung des Continental-Werkes in Aachen (16.9.2020)

In Bietigheim in Baden-Württemberg bangen 290 Beschäftigte von Bosch um ihre Arbeitsplätze. Das Management des Autozulieferers will die Produktion ins Ausland verlegen. Aus Protest haben Betriebsrat und IG Metall vergangene Woche eine Menschenkette um den Betrieb organisiert, an der auch ich mich beteiligt habe. Denn es ist eine Sauerei, dass Standorte, die Beschäftigte über Jahrzehnte aufgebaut haben, einfach verlagert werden!

Bosch ist kein Einzelfall. Die deutsche Autoindustrie steckt in einer tiefen Krise. Hersteller und Zulieferer wie Continental und Mahle haben Werkschließungen und Massenentlassungen angekündigt. Die Manager erpressen die Belegschaften: Sie fordern Zugeständnisse wie Arbeitsverdichtung und Lohnkürzungen, locken mit ein paar Jahren Aufschub oder Sozialplänen. Doch das ist keine Lösung für die Beschäftigten, die sich um ihre Zukunft sorgen und oft ihre Wohnung oder Häuser abbezahlen müssen.

Gewerkschaft und Betriebsräte stehen jetzt in der Pflicht, den Schulterschluss aller Belegschaften in der Autoindustrie zu organisieren, damit nicht Standorte und Belegschaften gegeneinander ausgespielt werden. Es gilt um jedes Werk, jeden Arbeitsplatz und jeden Euro Lohn zu kämpfen.

Bei den aktuellen Auseinandersetzungen geht es darum, wer für die Krise zahlt. Zur Erinnerung: Daimler, VW und BMW hatten im vergangenen Jahr Gewinnrücklagen in Höhe von knapp 180 Milliarden Euro. Der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, hat kürzlich eine Vier-Tage-Woche ins Gespräch gebracht. Doch um Arbeitsplätze zu sichern, darf es nicht bei betrieblichen Lösungen bleiben. Eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung mit Lohnausgleich ist das beste Mittel, um Industriejobs zu erhalten und Arbeit gerechter zu verteilen.

Viele Arbeiterinnen und Arbeiter wissen längst, dass sich mit klassisch kapitalistischen Ansätzen – Lohnverzicht der Belegschaften plus staatlich geförderte Kaufprämien – die Krise nicht lösen lässt. Notwendig ist ein Masterplan, der die Industrie beim Umstieg auf alternative Produktion unterstützt. Gebraucht wird ein staatlicher Transformationsfonds, der bei der Entwicklung neuer Produktionslinien und der Qualifizierung der Beschäftigten hilft. Mittel aus diesem Fonds müssen an Arbeitsplatz- und Einkommensgarantien sowie mehr Mitbestimmung geknüpft sein.

Die Zeit ist reif für eine umfassende Verkehrswende durch den Ausbau des Nahverkehrs, der Bahn und weiterer vernetzter Mobilitätsangebote. Diese sichert Industriearbeitsplätze und schafft hunderttausend neue Jobs. Dass vergangene Woche streikende Busfahrerinnen und Busfahrer gemeinsam mit Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future für den Ausbau des Nahverkehrs und bezahlbare Ticketpreise protestiert haben, stimmt hoffnungsvoll. Der Schulterschluss der Vielen ist nötig, um die Regierung unter Druck zu setzen.