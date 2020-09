»Wir kritisieren die Grünen aufs schärfste«

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Fahrraddemo der jungen Klimaschutzbewegung im Juli in Dresden

An diesem Freitag plant »Fridays for Future« einen »globalen Klimastreik«. Gefordert wird der Kohleausstieg bis 2030 und »Klimaneutralität« bis 2035. Könnten Politiker das nicht öffentlich befürworten und dennoch im alten Stil weitermachen?

Diese Forderungen sind nur die Überschrift. Wir erklären konkret, warum ein Kohleausstieg bis 2038, wie von der Bundesregierung beschlossen, zu spät ist. Zudem kritisieren wir das sogenannte Kohleausstiegsgesetz – aus unserer Sicht müsste es eher »Einstiegsgesetz« heißen. Denn Kraft dieses Gesetzes wird der Betrieb von Kohlekraftwerken künstlich mit Staatsgeldern aufrechterhalten. Ohne diese Finanzierung würden viele vermutlich nicht bis 2030 existieren. Ohne das Gesetz wären wir also besser dran. In der jetzigen Klimakrise ist das nicht zu verantworten. Der sogenannte Klimaschutzplan bis 2050 ist absurd. Das Pariser Klimaabkommen gibt vor, dass die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad gehalten werden soll. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, um den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen.

Trotz wiederholter Proteste von »Fridays for Future« und anderen Gruppen scheint sich wenig am Regierungshandeln zu ändern. Müssten Sie nicht über andere Aktionsformen und neue Bündnisse nachdenken?

Unsere Forderungen bleiben bestehen, weil sie nicht verhandelbar sind. Wir bleiben bei unserer Aktionsform des Streiks, der so ausgerichtet ist, dass jeder daran teilnehmen kann, zum Beispiel auch behinderte Menschen im Rollstuhl. Kindergartengruppen und Grundschulklassen können ebenfalls mitmachen. Schließlich können kleine Kinder keine Kohlegrube besetzen – das wäre unverantwortlich. Daneben gibt es Aktionen, an denen nicht alle teilnehmen können, weil es gefährlicher ist. »Ende Gelände« ruft von Freitag bis Sonntag zu dezentralen Blockadeaktionen im Rheinland auf. Dieses vielfältige Bild ist typisch für unsere Bewegung.

Warum ruft Ihre Bewegung nicht dazu auf, im Dannenröder Wald zu demonstrieren, wo Aktivistinnen und Aktivisten dessen Rodung und den Bau der A 49 verhindern wollen?

Wir haben über die Aktion informiert, halten uns aber zurück, dazu aufzurufen. Solche Aktionen sind für viele von uns zu extrem.

Vielleicht müsste es nicht so »extrem« werden, wenn ausreichend viele Menschen zusammenstehen?

Wir sind im Moment mit unserem großen Streik, also mit 391 geplanten Demos im Bundesgebiet beschäftigt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir danach auch zur Demo im Dannenröder Wald aufrufen.

Vergangene Woche ging »Fridays for Future« gemeinsam mit Verdi für bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV auf die Straße. Werden Sie nun häufiger auf die soziale Frage eingehen?

Klar ist uns das wichtig. Wir sind keine Klimaschutz-, sondern eine Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir wollen nicht, dass Schutz für das Klima auf den Schultern von ohnehin in unserer Gesellschaft Benachteiligten lastet. Deshalb setzen wir uns auch für die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs ein und wollen mit Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften zusammenwirken.

Meinen Sie, dass sich etwas ändern könnte, wenn nach der Bundestagswahl 2021 eine »schwarz-grüne« Koalition regiert?

Ich persönlich meine, dass uns das vermutlich nicht weiterbringen würde. Der Klimaschutz würde vermutlich weiterhin nicht ernstgenommen. »Fridays for Future« fordert keine konkrete Regierungszusammensetzung. Jede Partei muss sich für Klimaschutz einsetzen.

In Hessen zeigt sich, dass sich mit »grüner« Regierungsbeteiligung kaum etwas ändert. Der Flughafen wurde ausgebaut, der Kelsterbacher Wald zerstört, die »Grüne Lunge« in Frankfurt am Main soll zerstört und mit hochpreisigen Immobilien bebaut werden. Was meinen Sie dazu?

Wir kritisieren die Grünen aufs schärfste. Wer sich den Klimaschutz groß auf die Fahne schreibt, muss auch dazu stehen. Es kann fatal sein, wenn Menschen die Partei aufgrund ihres Namens und ihres Programms wählen, dann aber feststellen müssen, dass sie tatsächlich eine andere Politik macht.