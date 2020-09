Schrittweise Annäherung

Ismail Zitouny / Reuters Ölraffinerie in Sawija im Westen von Tripolis (23.7.2020)

Die Türkei hat Schwierigkeiten, ihre Interessen in Libyen durchzusetzen. Am Montag hat die EU Sanktionen wegen Verstößen gegen das UN-Waffenembargo gegen das Land verhängt. Wie tagesschau.de berichtete, geht es um drei Firmen aus Jordanien, Kasachstan und der Türkei sowie zwei Personen aus Libyen selbst. Die Folgen sind Einreisesperren, Kontosperrungen, außerdem dürfen mit Unternehmen aus EU-Ländern keine Geschäfte gemacht werden. Doch während Kasachstan und Jordanien kaum als politische Akteure im Land auftreten, ist Ankara Hauptunterstützer der international anerkannten »Nationalen Konsensregierung« (GNA) von Fajes Al-Sarradsch in Tripolis.

Das türkische Außenministerium warf der EU deshalb am Dienstag »Doppelmoral« vor. Ihre »Hilfen« würden als Verstoß gewertet, während Waffenlieferungen anderer Staaten über den Luft- oder Landweg ignoriert würden. Die Sanktionen gegen das Unternehmen Avrasya Shipping seien nicht gerechtfertigt. Doch die Strafmaßnahme aus Brüssel ist bei weitem nicht die einzige Sache, die in Ankara für Kopfschmerzen sorgen wird.

Innerhalb der GNA gibt es Entwicklungen, die türkischen Interessen zuwiderlaufen. Am 21. August hatten Sarradsch und der Parlamentspräsident der Gegenregierung in Tobruk, Aguila Saleh Issa, gleichzeitig einen Waffenstillstand im Land gefordert, schrieb das Onlineportal Al Monitor. Die Truppen der GNA kämpfen seit Monaten mit türkischer Unterstützung um die strategisch bedeutende Stadt Sirte, die von der »Libyschen Nationalarmee« (LNA) des Generals Khalifa Haftar kontrolliert wird. Haftar ist ein Verbündeter der Tobruker Gegenregierung. Die Türkei wertete die gemeinsame Erklärung als Affront gegen sich.

Sarradschs Ankündigung, die Öleinnahmen des Landes, die vorher ausschließlich an die GNA gingen, gerechter zu verteilen, stieß ebenfalls auf Ablehnung in Ankara. Als in diesem Monat in Tripolis gegen die schlechten Lebensbedingungen im Land protestiert wurde, rief GNA-Innenminister Fathi Baschagha die Demonstranten zu weiteren Kundgebungen gegen seinen Kabinettschef Sarradsch auf. Baschagha gilt als »Mann Ankaras« in Libyen. Sein Aufruf wurde von Sarradsch als Putschversuch gewertet. Als sich Bashagha am 29. August in der Türkei aufhielt, entließ ihn der GNA-Regierungschef und ersetzte weitere Türkei-nahe Mitglieder seines Kabinetts.

Was danach passierte, sind Hinterzimmerdeals: Baschagha durfte seinen Posten behalten, vermeintlich auf türkischen Druck hin, da Tripolis von Ankara abhängig ist. Sarradsch verkündete seinen Rücktritt bis Ende Oktober. Offiziell, um Wahlen durchführen zu können, die einer politischen Lösung dienen sollen.

Aber auch innerhalb der Gegenregierung passiert etwas: Die Erklärung von Salih stieß beim LNA-Verbündeten Ägypten auf offene Ohren. Schon lange ist Kairo mit Haftars Kriegspolitik unzufrieden. Libyens nordafrikanische Nachbarstaaten wünschen sich primär Stabilität an ihren Grenzen, und wollen vermeiden, dass Libyen eine Drehscheibe des internationalen Dschihadismus wird. Nicht zuletzt, weil die Türkei 2.000 syrische Söldner in das Land verfrachtet hatte, um für Ankaras Interessen zu kämpfen. Wie Al Monitor am Dienstag berichtete, besuchten im September mehrmals Delegationen aus Kairo das Nachbarland, um Salihs Position in dem Konflikt zu stärken und den Einfluss Haftars zumindest etwas zu schmälern.

Dieser bleibt jedoch weiter mächtig. Das bewies er unter anderem im Januar, als er die Ölterminals des Landes besetzen ließ und eine Exportblockade verhängte. Damit wollte er die GNA finanziell unter Druck setzen, denn der Export des Rohstoffs ist die Haupteinnahmequelle des nordafrikanischen Staats. Überraschenderweise ist die Blockade jedoch seit Sonnabend aufgehoben: Die US-amerikanische Nachrichtenseite Bloomberg meldete, Haftars Sohn und der Vizepremier der GNA, Ahmed Matig, hätten sich in Russland getroffen und ein entsprechendes Abkommen geschlossen. Das Repräsentantenhaus in Tripolis wusste offenbar nichts davon und protestiert seit Tagen gegen den Deal.

Ganz egal wie das Abkommen zustande gekommen ist, eine ganze Reihe von Staaten wird die Wiederaufnahme der libyschen Ölproduktion freuen. Das Al-Fil-Ölfeld wird vom italienischen Konzern ENI betrieben. Das größte Feld Scharara teilen sich die französische Total, die spanische Repsol, die österreichische OMV und die norwegische Equinor.