Am Pranger

Luisa Gonzalez / Reuters Proteste an der Stelle, an der Dilan Cruz in Bogotá von der Polizei niedergeschossen wurde (24.11.2019)

Das Urteil sei »historisch«, urteilten nahezu alle Medien in Kolumbien. Am Dienstag (Ortszeit) hat die Zivilkassationskammer des Obersten Gerichts des südamerikanischen Landes auf 171 Seiten einen Entscheid veröffentlicht, nach dem die kolumbianische Regierung und ihre bewaffneten Einheiten das Recht auf Protest in der Vergangenheit nicht ausreichend geschützt und sogar strukturell missachtet haben – mit teils tödlichen Folgen. Geklagt hatten Menschenrechtsorganisationen sowie mehrere Einzelpersonen.

Konkret geht es vor allem um die Protestbewegung, die Ende 2019 Hunderttausende gegen ein Kürzungspaket der rechten Regierung von Präsident Iván Duque sowie die im Land anhaltende Gewalt gegen Linke auf die Straße gebracht hatte. Bei den landesweiten Demonstrationen war es wiederholt zu Gewalt gegen die Protestierenden gekommen, besonders die Aufstandsbekämpfungseinheit der Polizei (Esmad) agierte brutal. Trauriger Höhepunkt der staatlichen Repression war der Tod des 18jährigen Dilan Cruz, der in der Hauptstadt Bogotá am 23. November 2019 während einer Demonstration aus geringer Entfernung von einer Gummikugel, abgefeuert aus einer Schrotflinte der Kalibers 12, am Kopf getroffen worden war.

Das nun ergangene Urteil ist scharf formuliert. Nach Beurteilung der Zeugenaussagen und anderer Beweismittel kamen die Richter zu dem Schluss, dass sich die Regierung Duque sowie ihre Einsatzkräfte im Vorfeld der Mobilisierungen nicht neutral verhalten hatten. So seien die Teilnehmer von Demonstrationen aktiv stigmatisiert worden, indem sie in der Öffentlichkeit als »Kriminelle« dargestellt worden seien. Dazu hätten auch Hausdurchsuchungen beigetragen, die bei Aktivisten sowie kritischen Journalisten durchgeführt wurden.

Diese Kriminalisierung der Protestierenden habe auch bei den Demonstrationen selbst ihren Niederschlag gefunden. Aus dem äußerst brutalen Vorgehen der Einsatzkräfte zogen die Richter den Schluss, dass gerade der Esmad die Bürger keineswegs schütze, sondern vielmehr systematisch aggressiv agiere und unverhältnismäßig Gewalt ausübe. So werde die Einheit zu einer »ernsthaften Bedrohung« für friedlich Protestierende. Ihre Mitglieder handelten impulsiv und unkontrolliert, die ihnen zugewiesenen Waffen würden »nicht richtig eingesetzt«. In der Konsequenz ordnete das Oberste Gericht ein Verbot des Einsatzes entsprechender Gummigeschosse innerhalb von 48 Stunden nach Bekanntgabe des Urteils an.

Als Sahnehäubchen wiesen die Richter den Verteidigungsminister Carlos Holmes Trujillo an, sich »innerhalb von 48 Stunden für die Exzesse der Einsatzkräfte, insbesondere des Esmad, zu entschuldigen«. Gerade im jetzigen Moment erhielte eine öffentliche Selbstbezichtigung des Ministers eine starke Symbolkraft. Seitdem am 9. September Javier Ordóñez bei einem brutalen Polizeieinsatz in Bogotá ums Leben gekommen ist, haben die Proteste gegen Polizeigewalt in Kolumbien wieder an Fahrt aufgenommen. Die Antwort der Staatsmacht blieb dabei dieselbe: Mindestens 13 Menschen wurden bislang getötet, viele von ihnen durch mutmaßlich von Einsatzkräften abgefeuerte Kugeln. Nur einen Tag vor Verkündung des Urteils kam es am Montag zudem zu landesweiten Protestaktionen, bei denen ein Ende der Stigmatisierung und Gewalt gefordert wurde.

Dementsprechend positiv fiel am Dienstag das Echo auf das Urteil des Obersten Gerichts aus. Die Abgeordnete der »Grünen Allianz«, Angélica Lozano, erklärte, nun gebe es die Gelegenheit, die Polizei zu reformieren. Das wird in Kolumbien seit langem gefordert. Auch die Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte Michelle Bachelet hatte sich der Forderung nach einer Reformierung insbesondere des Esmad im Februar angeschlossen. Die aus der ehemaligen Guerilla FARC-EP hervorgegangene Partei FARC begrüßte das Urteil ebenfalls. Über Twitter erklärte Senatorin Sandra Ramirez: »Der Präsident muss das Recht auf Protest respektieren.« Aus der Regierung hieß es derweil bis Dienstag abend (Ortszeit) nur, der Richterspruch werde »in all seinen Details« geprüft.